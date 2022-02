George Simion: „Îi aștept pe procurori cu pâine și sare”

George Simion a oferit, marți, primele declarații cu privire la scandalul pe care l-a provocat, luni, în Parlamentul României, când l-a bruscat pe ministrul Energiei. Simion susține că nu a fost vorba de nici o agresiune. Pe de altă parte, el spune că Virgil Popescu l-a provocat. „Îmi spunea hai, dă! Hai, dă!” Cât despre dosarul penal care a fost deschis pe numele său, Simion spune că este un „dosar politic” și îi va aștepta pe procurori cu pâine și sare.

George Simion a oferit, marți, primele declarații cu privire la scandalul care a izbucnit, luni, în Parlamentul României. În timp ce se dezbătea moțiunea de cenzură depusă împotriva lui Virgil Popescu și în timp ce acesta susținea un discurs la tribună, liderul AUR a urcat la prezidiu, l-a luat pe ministru de gât, l-a împins, l-a bruscat și i-a strigat de mai multe ori „Hoțule!”. Simion era nemulțumit de faptul că facturile românilor s-au dublat și chiar s-au triplat și a pus acest lucru pe seama incompetenței ministrului.

Virgil Popescu l-a făcut prost, l-a acuzat că este rusofil și l-a trimis la „tătucul Putin”. Moment în care a reînceput conflictul. Ședința a fost suspendată, iar pe numele lui Simion s-a deschis un dosar penal pentru ultraj și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Cei doi își spun cuvinte grele: Hoțule! Prostule!

George Simon, despre Virgil Popescu: „Cerea să dau în el! Îmi spunea Hai, dă!”

Marți, Simion a dat câteva declarații și a încercat să-și spună punctul de vedere, așa cum a procedat și Virgil Popescu, ieri.

Liderul AUR a spus că dosarul penal deschis pe numele lui este un dosar politic și nu regretă nimic din ce a făcut și din ce a spus ieri. „Ce să regret? Că l-am făcut hoț? Păi este un hoț!m Dacă eu sunt acuzat de ultraj, înseamnă că am luat-o cu toții razna în țara asta. Păi el m-a incitat! El spunea „Hai, dă!”, „Hai, dă!” Bine că nu am dat, că aș fi fost terminat. Cerea să dau în el. Nu știu ce preferințe are domnul ministru, dar cerea să dau în el. Să-l bat”, a declarat Simion în fața presei.

Simion a spus că s-a dus lângă ministru, la tribună, pentru a-i cere socoteală din cauza facturilor mari care le-au venit românilor. „M-am dus la el pentru a semnala faptul că milioane de români au facturi duble, triple din cauza unui om care a luat decizii foarte proaste pentru români”, a precizat el.

Momentul în care liderul AUR îl agresează pe ministrul Energiei

„Eu nu am lovit pe nimeni. Sunt așa..mai familiar cu oamenii”

Liderul Aur a fost rugat de jurnaliști să explice ce s-a ascuns în spatele gestului pe care l-a făcut la tribună, când l-a luat pe ministru de gât. „Eu nu am lovit pe nimeni. Unii spun că ăsta e bullying. Că am intrat în spațiul privat. Dar nu există o lege a spațiului privat. Așa sunt eu, mai familiar cu oamenii. Alții sunt mai reținuți, mai puțin prietenoși. Nu a fost hărțuire. Asta e altceva..e cu amenințare”, a explicat Simion gestul considerat de toată lumea agresiv. Inclusiv de procurori.

George Simion, despre Virgil Popescu: „Acest ministru a fost arestat prin 2001”

Întrebat dacă este îngrijorat cu privire la fapul că pe numele lui s-a deschis un dosar penal pentru ultraj, Simion a spus că nu are nici un motiv să se teamă. „Pe mine mă îngrijorează facturile enorme pe care românii le plătesc și asta ar trebui să-l îngrijoreze și pe Ciucă, și pe Popescu și pe restul miniștrilor care, dacă vor face la fel, vor păți la fel, dar din partea românilor”.

Apoi a continuat: „M-a provocat acest ministru și, în loc să-și apere moțiunea, el m-a făcut pe mine rus. Și eu l-am făcut hoț. Eu pot să dovedesc cu certificat de naștere că sunt român. El a fost și arestat. Virgil Popescu. 24 de ore, în 2001. Pentru conflict de interese. Soția lui deținea mai multe benzinării. În timpul embargoului avea niște Peco-uri în Mehedinți și era acuzat pentru fapte ilicite”, a dezvăluit Simion.

Protestatarii AUR au ieșit de multe ori în stradă

AUR anunță un mega protest la 27 februarie

George Simion a dezvăluit că în urma incidentului de luni, din Parlament, a adunat și mai multe semnături pentru demiterea lui Klaus Iohannis. „Aproape în două zile sperăm să ajungem la un milion de semnături. Și ăsta e subiectul zilei: Klaus Iohannis care a mărit facturile românilor prin interpusul Virgil Popescu. Îi provocăm frisoane lui Klaus Iohannis cu aceste semnături”.

Liderul AUR speră ca social-democrații să voteze miercuri moțiunea de cenzură împotriva lui Virgil Popescu și să-l dea jos din funcție. Ciolacu spunea acum câteva zile nu va vota inițiativa USR. „Sper ca PSD să voteze moțiunea dacă are un dram de respect pentru pensionarii pe care zice că îi apără. Nu trebuie să-l gireze pe acest personaj sinistru care e vinovat pentru facturile duble, triple de la lumină și gaze”.

În ceea ce privește protestul anunțat pentru ziua de 27 februarie, George Simion a spus că la această acțiune vor participa 20, 30 de mii de oameni din toate colțurile țării care vor veni la București cu camioanele, tractoarele sau mașinile personale. Politicianul speră ca mitingul să adune sute de mii de români disperați și nemulțumiți ce doresc să dărâme Coaliția.

Dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva lui Virgil Popescu a fost suspendată

Ce spune Parchetul General care a deschis un dosar penal pe numele lui Simion

Parchetul General a anunțat că dosarul penal deschis pe numele lui George Simion vizează fapte de ultraj și tulburarea liniștii publice.

„La data de 8 februarie 2022, urmare a sesizării din oficiu în conformitate cu art. 292 din Codul de procedură penală, la nivelul Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost înregistrat un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 2 Cp și tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 Cp.

În fapt, în urma materialelor de presă apărute în ziua de 7.02.2022, s-a reținut că numitul George Simion, deputat în Parlamentul României, în timpul ședinței Camerei Deputaților din aceeași zi s-a deplasat la tribuna plenului Camerei, în timp ce ministrul Energiei își susținea discursul la moțiunea simplă împotriva sa, agresându-l pe acesta”, potrivit procurorilor.

