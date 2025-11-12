Ploi torențiale și furtuni cu grindină au lovit în ultimele 24 de ore insulele grecești din nord-estul Mării Egee, provocând inundații extinse și pagube majore locuințelor, magazinelor și culturilor agricole, au anunțat marți autoritățile locale, informează Xinhua.

Pe insula Lesbos, orașul Kalloni a fost printre cele mai grav afectate, străzi, case și zeci de magazine fiind inundate după revărsarea râului Tsiknias.

Nivelul apei a atins până la 1,3 metri în unele zone, iar echipele de intervenție au lucrat ore întregi pentru a evacua apa din clădiri.

Responsabili locali au precizat că inundațiile au fost agravate de aluviunile care blocau un pod aflat în apropiere. Podul istoric Kremastis a suferit, de asemenea, avarii, după ce a fost lovit de un container de mari dimensiuni adus de viituri.

În Samos, o furtună puternică care s-a abătut asupra insulei în timpul nopții a adus ploi torențiale și grindină ‘de mărimea unor nuci mici’, potrivit autorităților.

Vremea extremă a inundat locuințe, a avariat drumuri, iar grindina abundentă a distrus culturi de măslini chiar în plin sezon de recoltare.

Autoritățile locale au solicitat guvernului ajutor financiar de urgență pentru repararea infrastructurii și sprijinirea fermierilor afectați.

Grecia se confruntă, în ultimii ani, cu un număr tot mai mare de fenomene meteorologice extreme, pe care oamenii de știință le atribuie schimbărilor climatice.

