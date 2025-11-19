Producătorul de cipuri Nvidia, considerat barometru al entuziasmului din zona AI, a scăzut marți cu 2%

Bursele din Europa au încheiat ziua de marți cu scăderi accentuate, atingând cel mai redus nivel al ultimei luni, pe fondul unei noi unde de îngrijorare, generate de acțiunile companiilor din domeniul inteligenței artificiale. Evoluția negativă a venit după corecțiile consemnate anterior pe piețele americane, dominate de declinul titlurilor tehnologice, tendință vizibilă încă de la deschiderea ședinței de la New York, scrie Reuters.

Indicele Stoxx 600 a pierdut 1,8%, toate marile burse europene închizând pe roșu. Principalii indici — DAX, CAC 40 și FTSE 100 — au coborât cu valori cuprinse între 1,5% și 2%, în contextul accentuării discuțiilor privind riscul formării unei noi bule în sectorul tehnologic și în zona de AI.

Pe piața corporativă, ICG a urcat cu 4,4%, după ce Amundi a anunțat achiziția unei participații de aproape 10% din grupul londonez de private equity. Totuși, acțiunile Amundi au scăzut cu 3,6%. Akzo Nobel a închis în declin, minus 2,9%, după anunțul privind fuziunea cu Axalta Coating Systems. În sectorul farmaceutic, Roche a consemnat un salt de 6,8%, în urma datelor pozitive din faza III a studiilor clinice pentru un nou tratament oral împotriva cancerului mamar. În contrapondere, titlurile Novo Nordisk s-au depreciat cu 2,5%, după ce compania a decis să grăbească reducerea prețului pentru medicamentul antiobezitate Wegovy în SUA, de la 499 la 349 de dolari.

Investitorii americani privesc acum către două repere majore: raportările amânate privind piața muncii și rezultatele trimestriale ale Nvidia, așteptate miercuri. Producătorul de cipuri, considerat barometru al entuziasmului din zona AI, a scăzut marți cu 2%.

Pe ansamblu, presiunea de pe burse este alimentată de evaluările foarte ridicate ale companiilor tehnologice, de îndoielile legate de sustenabilitatea boomului din AI și de creșterea rapidă a datoriilor în rândul marilor jucători din tech, într-un moment în care cipurile dedicate inteligenței artificiale se depreciază într-un ritm accelerat.

