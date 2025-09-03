Peste 16% dintre români nu își permit să aibă măcar o dată la două zile o masă care să includă carne

Potrivit celor mai recente date Eurostat, în 2024, 8,5% dintre cetățenii Uniunii Europene nu și-au permis să consume o masă care să includă carne, pește sau un echivalent vegetarian la fiecare două zile, în scădere față de 9,5% în 2023.

România, incluse într-un top rușinos

Diferențele între grupurile sociale rămân semnificative. Printre persoanele expuse riscului de sărăcie, aproape una din cinci persoane (19,4%) nu a avut acces la o masă adecvată, comparativ cu 6,4% în rândul celor neafectați de sărăcie.

La nivel național, cele mai ridicate procente au fost înregistrate în Slovacia (39,8%), Bulgaria (37,7%) și Ungaria (37,3%). Cele mai mici valori s-au înregistrat în Cipru (3,5%), Irlanda și Portugalia (ambele 5,1%).

Accesul la o masă nutritivă este un indicator esențial în calculul ratei de deprivare materială și socială severă, folosit pentru a evalua persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială. Datele contribuie la monitorizarea obiectivelor europene privind combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale în cadrul Planului de Acțiune al Pilonului European al Drepturilor Sociale.

Aceste cifre evidențiază că, deși există o ușoară îmbunătățire față de anul precedent, accesul la hrană adecvată rămâne o problemă majoră pentru un segment important din populația europeană.

De altfel, mai mult de 16% dintre români nu își pot permite să consume o masă care să includă carne, pește sau un echivalent vegetarian măcar o dată la două zile.

Accesul la o masă nutritivă este unul dintre indicatorii utilizați pentru calcularea ratei de deprivare materială și socială severă, reflectând condițiile economice și sociale ale gospodăriilor din România.

Această statistică arată că, în ciuda progreselor economice din ultimele decenii, un segment semnificativ al populației se confruntă încă cu dificultăți în asigurarea unei alimentații adecvate, subliniind necesitatea unor politici sociale și economice care să sprijine categoriile vulnerabile.

