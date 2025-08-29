Cocktail Holidays: poziția companiei, după ce touroperatorul a fost acuzat că nu a făcut plățile. Probleme pentru mai mulți români cu vacanța

Agenția de turism Cocktail Holidays traversează o perioadă dificilă, cauzată în principal de contextul economic dificil din mediul de afaceri, și se confruntă cu un blocaj financiar temporar, a declarat vineri proprietarul Dan Goicea.

Probleme pentru Cocktail Holidays

Acesta a precizat că agenția depune toate eforturile pentru a redresa activitatea în cel mai scurt timp posibil, după ce au apărut informații despre problemele întâmpinate de turiștii români aflați în vacanță.

„Informăm turiștii, furnizorii de servicii și agențiile intermediare că traversăm o perioadă dificilă cauzată în principal de situația economică degradată a mediului de afaceri. Ne confruntăm cu un blocaj financiar temporar și depunem toate eforturile necesare pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil”, a precizat Goicea.

„Facem și un apel la calm, în același timp. Înțelegem pe deplin situația dificilă creată clienților și partenerilor noștri și îi asigurăm că întețim eforturile pentru revenirea la normal a situației. Suntem o afacere de familie, o afacere românească, pentru care întotdeauna a primat profesionalismul în breaslă, oferirea serviciilor turistice de calitate clienților săi și reputația. Informăm despre situația dificilă cu care ne confruntăm din respect pentru turiștii noștri, pe care i-am deservit cu profesionalism încă din 1993, anul înființării companiei noastre, și față de partenerii noștri români și străini, cu care avem relații solide de colaborare zeci de ani”, a mai spus Dan Goicea.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat că monitorizează situația de la Cocktail Holidays, fiind în permanent contact cu reprezentanții agenției de turism.

„Reprezentanții Direcției Control din cadrul MEDAT și cei ai agenției Cocktail Holidays poartă discuții referitor la situația semnalată de agențiile de turism partenere ale acesteia, fiind solicitate informații privind toate pachetele de servicii de călătorie aflate în derulare”, precizează ministerul, ca reacție la solicitările presei.

Conform MEDAT, niciun român aflat în străinătate în vacanță nu este afectat.

„Până la această oră, au fost înregistrate două sesizări, ambele fiind deja soluționate. Cocktail Holidays verifică în ordine cronologică situația plecărilor și transmite agențiilor partenere informații privind eventualele anulări, astfel încât turiștii să fie notificați în timp util. În paralel, agenția, împreună cu partenerii săi, caută soluții pentru a preveni sincope în derularea serviciilor contractate și pentru a preîntâmpina situații care să afecteze călătorii”, arată autoritatea pentru turism.

Clienții agenției sunt sfătuiți să păstreze calmul și să urmeze indicațiile transmise de reprezentanții Cocktail Holidays pe durata acestei perioade.

