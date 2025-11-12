Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au efectuat miercuri, 12 noiembrie, 16 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Ialomița și Brașov, vizând societăți comerciale din domeniul ride-sharing și persoane suspectate de evaziune fiscală.

Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov și a avut ca scop strângerea de probe, clarificarea modului de operare și recuperarea prejudiciului.

Potrivit anchetatorilor, două persoane, cu vârste de 47 și 48 de ani, ar fi înregistrat în contabilitatea unei firme achiziții fictive de combustibil în valoare totală de 6.388.231 de lei, pe o perioadă de aproape cinci ani, între ianuarie 2019 și decembrie 2023.

În plus, acestea ar fi ascuns peste 132.000 de ore suplimentare efectuate de angajați, ore care nu au fost declarate în documentele oficiale.

Prejudiciul total estimat de autorități depășește 2,2 milioane de lei

Percheziții și audieri în curs

„Activităţile au ca scop descoperirea şi ridicarea de mijloace de probă, clarificarea modului de operare, precum şi recuperarea prejudiciului”, au precizat reprezentanții Poliției.

Persoanele vizate urmează să fie conduse la audieri, unde vor fi dispuse măsurile legale corespunzătoare.

Sprijin operațional extins

Acțiunea polițiștilor ilfoveni a fost sprijinită de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Ilfov, de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și de jandarmii Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

