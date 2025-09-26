Paza de Coastă a SUA capturează cocaină de peste 220 de milioane de dolari

Paza de Coastă a Statelor Unite a anunțat că a confiscat droguri în valoare de peste 220 de milioane de dolari, în urma unor operațiuni recente desfășurate în Pacificul de Est, în largul coastelor Mexicului, Americii Centrale și de Sud. Printre imagini, autoritățile au publicat și fotografia unei ambarcațiuni suspecte cuprinse de flăcări, la scurt timp după ce fusese interceptată.

Cocaină de peste 220 de milioane de dolari interceptată de Paza de Coastă a SUA

Potrivit comunicatului oficial, echipajul navei USCG Cutter Midgett a interceptat patru ambarcațiuni folosite pentru transportul de droguri, în lunile august și septembrie. În total, au fost confiscate peste 21.000 de livre (aprox. 9,5 tone) de cocaină, evaluate la 156,4 milioane de dolari, descărcate joi în portul San Diego. Operațiunile fac parte din misiunea Pacific Viper, destinată combaterii traficului de stupefiante prin Oceanul Pacific de Est.

Într-o altă acțiune, echipajul navei USCG Cutter Diligence a capturat, la începutul lunii septembrie, o barcă la 240 de mile nord de Panama, confiscând 3,9 tone de cocaină, cu o valoare estimată la 64,5 milioane de dolari. Drogurile au fost descărcate luni în Florida. Ulterior, autoritățile au difuzat o imagine cu aceeași ambarcațiune cuprinsă de un nor dens de fum, fără a preciza cum a izbucnit incendiul sau dacă la bord se aflau persoane.

Oficialii americani afirmă că aproximativ 80% din drogurile destinate SUA sunt interceptate pe mare, Pacificul de Est fiind una dintre principalele rute ale cartelurilor. În paralel, administrația Trump a ordonat în ultimele săptămâni atacuri letale asupra unor bărci suspecte de trafic, în cadrul intensificării luptei împotriva cartelurilor de droguri și a grupărilor transnaționale desemnate recent drept organizații teroriste.

