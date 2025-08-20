Patru bărbați din Dolj, cercetați pentru trafic de droguri. Prinși în flagrant cu peste un kilogram de cocaină

Patru tineri din județul Dolj, cu vârste între 23 și 27 de ani, sunt anchetați de procurorii DIICOT și de polițiștii de la combaterea criminalității organizate pentru trafic de droguri de mare risc. Doi dintre ei au fost prinși în flagrant, marți seară, în timp ce încercau să vândă peste 1,1 kilograme de cocaină pentru suma de 38.000 de euro.

Anchetatorii susțin că, în perioada iulie-august 2025, un bărbat de 26 de ani ar fi procurat și vândut cocaină și rezină de canabis, direct sau prin intermediul altor doi suspecți, în schimbul unor sume cuprinse între 1.700 și 4.500 de lei.

Pe lângă flagrant, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare, unde au descoperit probe suplimentare și au pus sechestru pe un autoturism de lux folosit de suspecți.

Trei dintre bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Al patrulea, în vârstă de 27 de ani, este cercetat sub control judiciar.

„Din probele administrate a rezultat că, în intervalul iulie-august 2025, bărbatul de 26 de ani ar fi procurat, deţinut şi vândut, direct sau prin intermediul celor doi, de 23 de ani şi 27 de ani, diferite cantităţi de cocaină şi rezină de canabis, cu sume cuprinse între 1.700 şi 4.500 de lei. De asemenea, în seara de 19 august 2025, bărbaţii de 26 şi 24 de ani au fost prinşi în flagrant delict, în timp ce ar fi tranzacţionat peste 1,1 kilograme de cocaină (drog de mare risc) pentru 38.000 de euro”, au afirmat, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

