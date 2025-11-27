5.5 C
Parlamentul Italiei amână legea care ar defini sexul fără consimțământ drept viol, pe fondul tensiunilor din coaliția de guvernare

Alexandru Stancu
Premierul italian Giorgia Meloni îl întâmpină pe președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Premierul italian Giorgia Meloni îl întâmpină pe președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan / Massimo Valicchia / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Dezbaterea asupra unei legi considerate istorice în Italia – care ar stabili clar că orice act sexual fără consimțământ reprezintă viol – a fost amânată în mod neașteptat, după ce în interiorul coaliției de guvernare a izbucnit un conflict deschis.

Legea care ar defini sexul fără consimțământ drept viol, amânată

Proiectul, rezultat al unei colaborări rare între premierul de extremă dreapta Giorgia Meloni și lidera opoziției de centru-stânga, Elly Schlein, a trecut deja de camera inferioară a parlamentului și era așteptat să fie aprobat definitiv în Senat în această săptămână.

Însă Liga, partidul condus de Matteo Salvini și aliat în coaliția de guvernare, a blocat procedura, susținând că legea ar „aglomeră instanțele” și ar putea deveni un instrument de răzbunare personală. Salvini a argumentat că textul actual este „prea vag” și riscă să genereze conflicte, nu să reducă violența.

Conform proiectului, orice persoană care întreține acte sexuale fără consimțământ explicit ar putea primi o pedeapsă cuprinsă între 6 și 12 ani de închisoare. Scopul legii este de a facilita raportarea și pedepsirea violurilor. În prezent, codul penal italian incriminează violența sexuală doar atunci când există constrângere fizică, amenințări sau abuz de autoritate, fără a include explicit lipsa consimțământului.

Amânarea dezbaterii vine în același moment în care parlamentul a adoptat o lege separată ce introduce infracțiunea de „femicid”, pedepsită cu închisoare pe viață. Ambele măsuri erau menite să fie aprobate înainte de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, pe 25 noiembrie.

În tabăra de centru-stânga, există suspiciuni că blocajul este legat de eșecurile coaliției Meloni în recentele alegeri regionale din Campania și Puglia, unde opoziția a obținut victorii decisive.

Elly Schlein a declarat că a discutat direct cu Meloni pentru a-i cere să respecte acordul privind legea și a avertizat că „ar fi foarte grav” ca amânarea să fie un efect al tensiunilor politice post-electorale, „cu femeile suportând consecințele”.

Ministrul familiei, Eugenia Roccella, a încercat să calmeze disputa, afirmând că este „mai bine să se ia mai mult timp” pentru a adopta o lege solidă, în timp ce ministrul justiției, Carlo Nordio, a pus întârzierea pe seama unor „aspecte tehnice”, susținând că proiectul va fi totuși aprobat.

