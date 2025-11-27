Ministrul apărării ucrainean, Denis Şmîgal, a anunţat joi semnarea unui acord de licenţiere cu o delegaţie din Regatul Unit pentru ca, în viitor, modelul ucrainean de dronă interceptor Octopus să poată fi produs în masă în această ţară, potrivit Ukrayinska Pravda.

„Este vorba de un precedent istoric”, a scris Şmîgal pe Facebook, adăugând că semnarea acestui contract va permite fabricarea în Regatul Unit a unui model de aparat fără pilot care şi-a dovedit eficacitatea în lupta împotriva dronelor kamikaze Shahed ale inamicului.

„Se preconizează producţia în serie a acestor aparate de interceptare, care ar putea ajunge la câteva mii de exemplare pe lună. Aparatele fabricate vor fi transferate în Ucraina pentru a consolida protecţia spaţiului nostru aerian”, a asigurat ministrul.

Şmîgal a mulţumit Regatului Unit pentru cooperare, pentru încrederea acordată, precum şi pentru contribuţia la consolidarea apărării antiaeriene ucrainene.

Ministerul Apărării britanic a dezvăluit în septembrie că programul Octopus se bazează pe un proiect ucrainean dezvoltat cu sprijinul tehnicienilor şi oamenilor de ştiinţă din Regatul Unit.

Kievul a anunţat la 14 noiembrie începerea producţiei în masă a dronelor Octopus în Ucraina de către trei producători, cu obiectivul, potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, de a se ajunge la un număr de 1.000 de aparate pe zi, pe măsură ce noi producători se vor alătura.

