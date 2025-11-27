5.5 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăInternaționalCriza din UcrainaUcraina anunță că va produce în masă drone în Marea Britanie. Care...

Ucraina anunță că va produce în masă drone în Marea Britanie. Care este modelul ales

Criza din UcrainaȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
de Catalin Serban
drone octopus ucraina uk
Foto Facebook Defense Romania, 27 noiembrie 2025

Ministrul apărării ucrainean, Denis Şmîgal, a anunţat joi semnarea unui acord de licenţiere cu o delegaţie din Regatul Unit pentru ca, în viitor, modelul ucrainean de dronă interceptor Octopus să poată fi produs în masă în această ţară, potrivit Ukrayinska Pravda.

„Este vorba de un precedent istoric”, a scris Şmîgal pe Facebook, adăugând că semnarea acestui contract va permite fabricarea în Regatul Unit a unui model de aparat fără pilot care şi-a dovedit eficacitatea în lupta împotriva dronelor kamikaze Shahed ale inamicului.

„Se preconizează producţia în serie a acestor aparate de interceptare, care ar putea ajunge la câteva mii de exemplare pe lună. Aparatele fabricate vor fi transferate în Ucraina pentru a consolida protecţia spaţiului nostru aerian”, a asigurat ministrul.

Şmîgal a mulţumit Regatului Unit pentru cooperare, pentru încrederea acordată, precum şi pentru contribuţia la consolidarea apărării antiaeriene ucrainene.

Ministerul Apărării britanic a dezvăluit în septembrie că programul Octopus se bazează pe un proiect ucrainean dezvoltat cu sprijinul tehnicienilor şi oamenilor de ştiinţă din Regatul Unit.

Kievul a anunţat la 14 noiembrie începerea producţiei în masă a dronelor Octopus în Ucraina de către trei producători, cu obiectivul, potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, de a se ajunge la un număr de 1.000 de aparate pe zi, pe măsură ce noi producători se vor alătura.

Urmărește România Liberă pe  Twitter, Facebook și Google News!

Catalin Serban
Catalin Serban
Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
Cele mai citite

Reacții politice după demisia ministrului Apărării. Cine preia interimatul și ce spun liderii USR

Politică Narcis Rosioru - 1
Demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, a generat reacții rapide pe scena politică. Președintele USR, Dominic Fritz, i-a transmis un mesaj public de apreciere, mulțumindu-i...

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat pe fondul scandalului privind studiile sale

Politică Narcis Rosioru - 0
Ionuț Moșteanu a anunțat vineri că renunță la funcția de ministru al Apărării Naționale, în contextul controverselor apărute recent legate de studiile sale.„Mi-am depus...

Bolojan cere reformă în sistemele de pensii: „Trebuie luate măsuri pentru a evita posibilităţile de pensionare anticipată nejustificată”

Politică Narcis Rosioru - 0
Ilie Bolojan a declarat joi că Executivul trebuie să intervină ferm pentru a elimina opțiunile de pensionare anticipată care nu au o fundamentare reală.Totodată,...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.