Parchetul General a anunțat oficial, luni, punerea în mișcare a urmăririi penale împotriva eurodeputatei Diana Șoșoacă pentru 11 infracțiuni, printre care lipsire ilegală de libertate, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid și crime împotriva umanității, promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, promovarea ideilor antisemite, negarea sau minimalizarea Holocaustului, precum și ultraj.

„Menţionăm că procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigaţii penale”, se arată în comunicatul Parchetului.

La sosirea la Parchetul General, Diana Șoșoacă a fost întâmpinată de câteva zeci de susținători care afișau pancarte cu mesajul „Solidari cu Diana Șoșoacă”, suflau în vuvuzele și fluturau steagul României, alături de cel al Partidului S.O.S. România.

Diana Șoșoacă le-a transmis susținătorilor că va cere o copie a dosarului pentru a-și pregăti apărarea și că va trimite sesizări internaționale pentru a primi sprijin în „scoaterea României din dictatură”.

„Atenţie ce vă spun. Pregătiţi-vă că nu mai e mult şi nu trebuie să vă lăsaţi de izbelişte. (…) Avem obligaţia să luptăm până la capăt. Este momentul sacrificiului. Nu mai contează nici servici, nici şcoală, nici funcţii, nici case, nici maşini, nici aur. Suntem noi şi ei. Între noi este o prăpastie, iar românii dorm. (…) De aceea, de astăzi, pornim acţiuni la nivel mondial. Vom trimite peste tot sesizări internaţionale, pentru a ne ajuta să ieşim din dictatură. Puţin îmi pasă cine ne salvează, că e China, că e Rusia, că e America, că e Venezuela, India, Iran. Avem nevoie de ajutor”, a afirmat Șoșoacă.

Calitatea de inculpat și refuzul declarației

Procurorii i-au adus la cunoștință calitatea de inculpat, însă eurodeputata a refuzat să dea declarații, susținând că deschiderea dosarului reprezintă începutul „arestărilor masive ale celor care susțin cauza naționalistă” și „intrarea României în dictatură”.

Diana Șoșoacă mai fusese citată pe 23 septembrie, însă nu s-a prezentat, explicând că se afla la Bruxelles.

Procurorul general Alex Florența a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității sale parlamentare pentru a permite continuarea urmăririi penale.

