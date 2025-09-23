Dosarul vizează fapte diverse, printre care patru acuzații de lipsire de libertate, ultraj, dar și promovarea în spațiul public a ideilor fasciste, legionare și antisemite, precum și minimalizarea Holocaustului

Procurorii Parchetului General au anunțat, marți, că un europarlamentar român, identificat în presă ca fiind Diana Șoșoacă, lidera partidului SOS România, este vizat de un amplu dosar penal, care include acuzații de lipsire de libertate și propagandă legionară. Conform instituției, a fost solicitată Parlamentului European, procedura de ridicare a imunității parlamentare, pentru a putea continua ancheta.

Dosarul vizează fapte diverse, printre care patru acuzații de lipsire de libertate, ultraj, dar și promovarea în spațiul public a ideilor fasciste, legionare și antisemite, precum și minimalizarea Holocaustului. Procurorii precizează că aceste acuzații sunt fundamentate pe evenimente și declarații publice din ultimii ani, iar urmărirea penală a fost extinsă.

Printre capetele de acuzare se numără incidentul din decembrie 2021, când echipa postului italian Rai Uno, venită la București pentru un interviu cu Diana Șoșoacă, ar fi fost reținută cu forța în biroul acesteia. Jurnalista Lucia Goracci a depus o plângere la Poliția Română, acuzând inclusiv agresiuni din partea fostului soț al Dianei Șoșoacă, Silvestru Șoșoacă. Acesta a fost plasat sub control judiciar, după ce, potrivit anchetatorilor, ar fi bruscat și un polițist chemat la fața locului.

Pe lângă acest episod, Șoșoacă a fost vizată de critici și dosare penale pentru participarea la evenimente de glorificare a Mișcării Legionare și pentru afirmațiile sale legate de Corneliu Zelea Codreanu. La sfârșitul anului 2024, a participat la o comemorare la Tâncăbești, unde l-a elogiat pe liderul legionar, fapt care a atras un denunț oficial din partea IICCMER. Într-un alt episod, a omagiat figura dictatorului Nicolae Ceaușescu, în plenul Parlamentului European, afirmând că „nimeni nu l-a egalat vreodată”.

Chemată, marți, la Parchet, pentru a fi informată că a fost pusă sub urmărire penală, Șoșoacă nu s-a prezentat. Ea a reacționat însă pe rețelele sociale, ironizând citația primită și acuzând că ar fi „ținta unei persecuții politice”. „Nu Bolojan, nu Iohannis, nu Iliescu, ci eu sunt suspectă”, a comentat aceasta, adăugând că nu poate onora citația pentru că „muncește, fiind votată de oameni”.

Partidul SOS România a emis un comunicat în apărarea liderului său, acuzând procurorii de „persecutare pentru delict de opinie” și avertizând opoziția că tăcerea în astfel de cazuri, ar putea să se întoarcă împotriva lor.

