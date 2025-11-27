5.7 C
Papa Leon al XIV-lea începe prima vizită externă într-o regiune în fierbere: Turcia devine scena unui test diplomatic major

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim
Papa Leon al XIV-lea primul Papă american Vatican
Foto arhiva RL

Papa ar putea aborda și subiecte sensibile pentru autoritățile de la Ankara: libertatea religioasă, drepturile omului și tratamentul opozanților politici

Papa Leon al XIV-lea sosește joi în Turcia, marcând debutul primei sale călătorii internaționale, într-un moment tensionat pentru Orientul Mijlociu și Europa. Liderul Bisericii Catolice va fi primit la Ankara de președintele Recep Tayyip Erdogan, pentru o vizită de patru zile, considerată crucială în ecuația geopolitică regională.

Programul vizitei începe cu un discurs în capitala Turciei, unde Papa se va adresa autorităților, reprezentanților societății civile și corpului diplomatic. Seara, delegația pontificală se va deplasa la Istanbul. În contextul eforturilor globale de a găsi o cale spre încetarea războiului din Ucraina, fiecare gest și declarație ale Suveranului Pontif american sunt atent urmărite de presa internațională. Aproximativ 80 de jurnaliști îl însoțesc în această deplasare.

Leon al XIV-lea va vorbi în limba engleză la toate întâlnirile oficiale, o alegere simbolică pentru mesajul de deschidere și dialog pe care Vaticanul vrea să-l transmită. Tema centrală a primei zile este relația cu lumea musulmană, într-o țară în care creștinii reprezintă doar 0,1% din populație.

Papa ar putea aborda și subiecte sensibile pentru autoritățile de la Ankara: libertatea religioasă, drepturile omului și tratamentul opozanților politici. Vizita are loc pe fondul creșterii naționalismului religios și după transformarea bazilicii Sfânta Sofia în moschee, decizie care a tensionat relațiile interconfesionale.

Vaticanul recunoaște totodată rolul Turciei în gestionarea crizelor umanitare și primirea pe teritoriul său a peste 2,5 milioane de refugiați, în special sirieni. Ulterior, Papa se va reculege la mausoleul lui Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Turciei moderne, un gest cu puternică încărcătură simbolică.

Ziua de vineri este dedicată unei etape istorice pentru creștinism: comemorarea celor 1.700 de ani de la primul conciliu ecumenic de la Niceea. La invitația patriarhului Bartolomeu I, Papa va participa la o rugăciune ecumenică organizată pe malul lacului Iznik. Evenimentul este văzut ca o nouă încercare de apropiere între ortodocși și catolici, într-un moment în care lumea ortodoxă se confruntă cu diviziuni profunde, amplificate de războiul din Ucraina.

Leon al XIV-lea este al cincilea papă care ajunge în Turcia, urmându-i lui Paul al VI-lea, Ioan Paul al II-lea, Benedict al XVI-lea și Francisc. După vizita în Turcia, Pontiful își va continua călătoria în Liban, un stat aflat într-o criză politică și economică severă și confruntat recent cu atacuri militare.

