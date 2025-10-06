Pamela Anderson renunță la părul blond și vine cu un look roșcat

Pamela Anderson, una dintre cele mai recunoscute blonde din showbiz, și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look: vedeta și-a vopsit părul într-o nuanță de cupru, abandonându-și semnătura blondă.

Transformarea a fost realizată de stilistul John Nollet Paris, care a prezentat noul “mullet” cupru al actriței pe Instagram, în timpul Paris Fashion Week. Fotograful Marco Bahler a imortalizat apariția Anderson purtând o rochie ivoire, evidențiind eleganța și modernitatea noii sale etape.

Reacții entuziaste din partea fanilor

Fanii au salutat schimbarea pe rețelele de socializare, comentariile fiind majoritar pozitive: „Această culoare îi stă superb!!!” sau „Este dovada că poți deveni franțuzoaică peste noapte”, scriau utilizatorii Instagram.

Schimbarea pentru un nou rol

Deocamdată nu este clar care dintre viitoarele proiecte cinematografice ale lui Anderson a impus transformarea, însă potrivit publicațiilor Deadline și Variety, vedeta ar urma să joace în comedia „Love Is Not the Answer”, regizată de Michael Cera, în care apar și Fred Hechinger și Jamie Dornan.

Schimbarea culorii părului nu este singura surpriză recentă din garderoba și stilul actriței. În mai 2025, la Met Gala, Anderson a debutat cu un bob scurt și breton fin, purtând o rochie de mătase ice-blue de la Tory Burch, fără machiaj, alături de fiul său de 28 de ani, Brandon Thomas Lee. De asemenea, la New York Fashion Week, pe 8 septembrie, a impresionat într-o rochie neagră cu guler galben unt la prezentarea colecției Pandora Talisman.

Cu fiecare apariție, Pamela Anderson își reafirmă stilul îndrăzneț și dorința de a experimenta, iar transformarea în roșcat pare să marcheze începutul unei noi ere în cariera și imaginea sa publică.

