Final de drum pentru relația dintre David Măruță și Ilona Tand! Cei doi s-au despărțit

David Măruță, fiul cântăreței Andra și al prezentatorului Cătălin Măruță, și Ilona Tand, fiica lui Nicolai Tand, au decis să încheie relația care a captat atenția publicului în această vară.

David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit

Cei doi adolescenți au fost urmăriți îndeaproape după apariția unor imagini de la festivalul „Beach, Please!”, dar povestea lor de dragoste s-a încheiat la doar trei luni de la început.

Relația a fost intens mediatizată în special pe rețelele sociale, mai ales după ce Ilona a publicat un videoclip pe TikTok alături de David, care a devenit viral și a strâns mii de reacții și comentarii. Ca multe iubiri adolescentine, povestea lor a fost marcată de certuri și împăcări, însă acum cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

Invitată în podcastul „Gând la Gând cu Teo”, Andra a abordat subiectul cu sinceritate, subliniind că ambii adolescenți sunt bine crescuți și că părinții lor aleg să nu intervină în relația lor, lăsându-i să învețe din experiențele proprii.

Băiatul meu nu mai e cu Ilona, fata lui Nicolai. E vecinul meu, se mută la două case de noi. Suntem prieteni, suntem apropiați, dar sunt copii educați, fata e extraordinară. Dar ei au așa o relație acum: se împacă, acum se ceartă. Dar sunt frumoși și educați și nu ne băgăm. Eu cu Monica, soția lui Nicolai, mai zicem: ‘Ce facem cu copiii ăștia?’ Dar luăm așa cum vin toate perioadele astea, a declarat Andra Măruță.

