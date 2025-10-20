Pactul lui Chivu cu vestiarul Interului! „Nici măcar antrenorul român nu și-ar fi imaginat așa ceva”

Gazzetta dello Sport dezvăluie cum tehnicianul român a transformat Inter într-o echipă unită și de neoprit după doar o lună de la eșecul cu Juventus.

Cristian Chivu este omul momentului în Italia. Tehnicianul român a reușit să readucă formația Inter Milano într-o formă de excepție, bifând șase victorii consecutive în 36 de zile, ultima dintre ele obținută sâmbătă seară, pe „Olimpico”, împotriva Romei lui Gasperini, scor 1-0.

După o perioadă marcată de incertitudine și de critici, Chivu a reușit să schimbe complet dinamica vestiarului nerazzurro. Potrivit publicației Gazzetta dello Sport, antrenorul român a construit un „pact” de încredere și respect cu jucătorii săi, reușind să transforme o echipă fragilă într-un grup solidar și motivat.

„Nici măcar Chivu nu și-ar fi imaginat că va putea transmite atât de repede mentalitatea sa”

După înfrângerea cu Juventus, care părea să fi destabilizat complet echipa, Cristian Chivu a avut o reacție decisivă. El a ținut un discurs ferm în vestiar, ridicând tonul pentru prima dată de la preluarea băncii tehnice. A fost momentul care, potrivit presei italiene, a cimentat relația sa cu jucătorii și a schimbat cursul sezonului.

„La Roma, cercul jucătorilor, condus de Barella, care cu câteva momente mai devreme se plânsese că a fost înlocuit, s-a grăbit să-l găsească pe Cristian Chivu pentru a confirma începutul unei povești de dragoste. Pactul dintre antrenor și echipă, în realitate, a fost pecetluit după înfrângerea de la Juventus, când Chivu și-a ridicat vocea, cucerindu-i chiar și pe veterani cu discursul său. Dar pe Olimpico, relația profesională a devenit o legătură de complicitate între oameni care vorbesc aceeași limbă și simt aceleași emoții”, scrie Gazzetta dello Sport.

Jurnaliștii italieni subliniază că această „renaștere” a Interului s-a produs într-un timp record. „De la Torino la Roma au trecut doar 36 de zile. Nici măcar Chivu nu și-ar fi imaginat că va putea transmite atât de repede mentalitatea sa, iar antrenorul deja culege dividendele”, adaugă sursa citată.

Secretul lui Chivu: încredere, rotație și coeziune

În ultimele săptămâni, Inter a trecut printr-o transformare profundă. Chivu a adus o abordare curajoasă – rotația constantă a lotului, încredere acordată jucătorilor tineri și dialog permanent cu liderii vestiarului. Rezultatul? O echipă care a redevenit puternică mental și disciplinată tactic.

Veteranii formației – printre care Lautaro Martínez, Barella, Di Marco, Mkhitaryan și Bastoni – s-au adaptat rapid la noul stil și par „renăscuți”. Portarul Yann Sommer a remarcat diferența vizibilă: „Pasăm mingea mai repede atacanților și jucăm cu mai multă încredere”, a declarat el pentru Gazzetta.

Totodată, tânărul Bonny, care a marcat două goluri în primele sale două meciuri ca titular, a devenit o revelație, făcând uitată absența lui Thuram, în timp ce defensiva condusă de Akanji a primit doar două goluri în ultimele șase partide.

Inter, în plină ascensiune

Grație acestei serii perfecte, Inter a urcat pe locul doi în Serie A, la un singur punct în spatele liderului AC Milan, și rămâne neînvinsă în Champions League, cu șase puncte din două meciuri și niciun gol primit.

Următoarea provocare pentru echipa lui Chivu este duelul de marți, din deplasare, cu Royale Union SG, în etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor (ora 22:00), urmată de marele derby de campionat cu Napoli, sâmbătă, pe „Stadio Diego Armando Maradona”.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!