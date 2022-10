OUG-ul pentru vouchere de becuri noi, o ,,Fata Morgana”

În curând se împlinește o lună de când au venit promisiuni din toate părțile că românii vor primi câte 200 de lei în vouchere pentru a cumpăra becuri economice. Acum Ordonanța nu mai apare și nici nu va apărea prea curând. De ce? Pentru că au fost promisiuni populiste și că nu au fost prevăzute și bugete pentru acest lucru.

Cel mai devreme am putea avea aceste vouchere la rectificarea bugetară de peste o lună sau chiar după adoptarea bugetului pe anul viitor când trebuie găsiți bani pentru aceste vouchere. Sumele nu sunt deloc mici și este probabil ca Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) să îi ia în primă fază de la mașinile electrice sau de la panourile fotovoltaice.

Dacă ar fi să facem un calcul simplu ar fi vorba despre cel puțin 20 de milioane de lei, adică vreo 4 milioane de euro, o sumă deloc mică, mai ales că acum Guvernul se chinuie să mai taie de prin alte părți ca să poată subvenționa plata facturilor la gaze și electricitate.

Sunt mulți români care au început deja să își schimbe becurile prin casă, iar vânzările au crescut chiar și cu 30 la sută în ultimele 2-3 luni.

Printre prevederile care enunțate în proiectul de ordin al AFM se numără următoarele: finanţarea se acordă sub formă de voucher în cuantum de 200 lei cu TVA pentru achiziţionarea becurilor cu led de maximum 15 W. Pentru a putea fi considerate eligibile, becurile cu led achiziţionate trebuie să fie noi.

Poate beneficia de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este persoană fizică cu domiciliul în România; b) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data achiziţionării becurilor cu led; c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi în momentul înscrierii în aplicaţia informatică; d) este posesor al unui/unei buletin/cărţi de identitate valabil(e) în momentul înscrierii în program; e) se obligă să predea comerciantului, în momentul achiziţionării becurilor cu led, un număr echivalent de becuri convenţionale; f) îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

În cadrul unei sesiuni de înscriere, un solicitant poate beneficia de un singur voucher.

Becurile clasice au fost interzise încă din 2018, însă comercianţii au voie să le vândă până epuizează stocurile.

Preţul unui bec economic porneşte de la 7-8 lei şi poate ajunge chiar la 50 de lei, în funcţie de puterea energetică şi de producător, în timp ce un bec clasic cu un consum de 40 de W nu costă mai mult de 5 lei. De asemenea, România este ţara din Uniunea Europeană cu cel mai mic consum pe cap de locuitor, cu o medie de circa 3 Mwh, de peste 2 ori sub cea a Germaniei.