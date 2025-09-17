Organizația de protecție a consumatorilor cere Microsoft să prelungească suportul pentru Windows 10

Organizația de protecție a consumatorilor Consumer Reports a adresat o scrisoare directorului Microsoft, Satya Nadella, solicitând extinderea termenului-limită de 14 octombrie 2025, dată la care sistemul de operare Windows 10 nu va mai primi actualizări gratuite de securitate.

Potrivit organizației, măsura riscă să lase „milioane de consumatori” expuși la atacuri informatice, mai ales pe calculatoarele care nu sunt compatibile cu Windows 11. Estimările arată că aproximativ 46,2% dintre utilizatorii globali foloseau încă Windows 10 în august 2025, iar între 200 și 400 de milioane de PC-uri nu pot fi actualizate din cauza cerințelor hardware, notează The Verge.

CITEȘTE ȘI – YouTube se transformă, treptat, într-un canal de cumpărături

Consumer Reports a criticat Microsoft pentru o atitudine „ipocrită”: compania încurajează clienții să facă trecerea la Windows 11 pentru securitate, dar lasă dispozitivele vechi vulnerabile. Organizația a denunțat și taxa de 30 de dolari percepută pentru o extindere de doar un an a suportului, considerând-o o metodă prin care gigantul american forțează utilizatorii să rămână în ecosistemul său.

În plus, Public Interest Research Group (PIRG) s-a alăturat apelului, avertizând că decizia ar putea duce la „aruncarea a până la 400 de milioane de calculatoare perfect funcționale”, cu impact semnificativ asupra mediului și consumatorilor.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.