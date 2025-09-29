Agenția rusă de presă TASS susține că, la alegerile parlamentare din Republica Moldova, partidele de opoziție au cumulat mai multe voturi, decât Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), în secțiile din țară

Formațiunea proeuropeană ar fi dominat clar în diaspora, potrivit aceleiași surse, Tass. Agenția de presă rusă notează că, după numărarea voturilor interne, PAS — partidul fondat de președinta Maia Sandu — a obținut 44,13% din sufragii. Blocul Patriotic, cu o agendă pro-rusă, a fost creditat cu 28,25%, Blocul Electoral Alternativa cu 9,22%, Partidul Nostru cu 6,35%, iar Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA) cu 5,72%. În total, scorul cumulat al opoziției ar fi de 49,54%.

Publicația rusă subliniază că în afara granițelor, PAS și-a consolidat poziția, obținând 49,71% din voturile centralizate din aproape toate secțiile din diaspora (98,55%). Grupate, formațiunile de opoziție au însumat 44,38%.

Tot TASS amintește că reprezentanții Blocului Patriotic au declarat victoria opoziției, după închiderea urnelor și au organizat proteste în fața Comisiei Electorale Centrale, solicitând transparență totală în procesul de centralizare a rezultatelor.