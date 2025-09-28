Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj ferm în ziua alegerilor parlamentare, avertizând că Rusia reprezintă o amenințare reală și constantă pentru sistemele democratice, inclusiv pentru cele consolidate

Maia Sandu a subliniat că Rusia desfășoară o ofensivă informațională complexă, menită să submineze încrederea cetățenilor în democrație și să deturneze dezbaterea publică. „Rusia atacă democrația noastră pe toate fronturile. Iar când încercăm să ne apărăm, prezintă aceste măsuri drept acțiuni antidemocratice. Trebuie să fim atenți și să nu ne lăsăm manipulați de narațiunile false venite de la Moscova”, a spus Maia Sandu de la Chișinău.

„Democrația noastră este tânără și vulnerabilă, dar pericolul nu ocolește nici statele cu tradiție democratică mai lungă. Moscova nu se limitează la frontiere, atacă valorile și instituțiile noastre comune”, a declarat șefa statului, după ce și-a exercitat dreptul de vot.

Ea a amintit că în actualul context geopolitic, apărarea democrației este o responsabilitate exclusivă a cetățenilor moldoveni. „Astăzi, viitorul nostru democratic, pacea și stabilitatea sunt în mâinile moldovenilor”, a afirmat Sandu.

Președinta a explicat că interesul Rusiei față de Republica Moldova are legătură directă cu războiul din Ucraina și cu planurile sale de destabilizare regională. „Moscova își dorește să transforme Moldova într-o platformă împotriva Ucrainei și chiar a unor state membre ale Uniunii Europene. Așa cum folosește Belarusul pentru a lansa drone, la fel ar putea încerca și de aici. Rusia poate face mult rău și își dorește controlul asupra țării noastre”, a avertizat Maia Sandu.

