O amplă acțiune coordonată de Parchetul General și Poliția Română are loc în mai multe județe din țară, în cadrul operațiunii „JUPITER 4”. Ancheta vizează o gamă extinsă de infracțiuni economice și de criminalitate organizată, de la contrabandă și evaziune fiscală până la delapidare, înșelăciune, furturi, hărțuire, uz de armă și braconaj.

Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cele 78 de percheziții domiciliare au ca scop identificarea persoanelor implicate, strângerea probelor și recuperarea prejudiciilor rezultate din activități ilegale.

„Operațiunea JUPITER 4 reflectă angajamentul ferm al instituțiilor statului de a acționa coordonat și eficient împotriva tuturor formelor de criminalitate”, se arată într-un comunicat.

Reprezentanții Ministerului Public subliniază că acțiunea demonstrează „forța colaborării dintre procurori și polițiști”, menită să asigure o reacție rapidă în fața infracțiunilor care afectează direct comunitățile și economia națională.

Inspectoratul General al Poliției Române precizează că perchezițiile urmăresc documentarea completă a faptelor, recuperarea bunurilor obținute ilegal și indisponibilizarea acestora. Persoanele vizate vor fi conduse la audieri, urmând ca în fiecare caz să fie dispuse măsurile legale corespunzătoare.

Operațiunea „JUPITER 4” se înscrie într-o serie de acțiuni complexe desfășurate de autorități pentru combaterea rețelelor de crimă organizată și întărirea statului de drept.

