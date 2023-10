One United Properties caută finanțare pentru 4 proiecte bucureștene ale companiei

În ultima adunare generală a acționarilor dezvoltatorului One United Properties, listat la BVB, acționarii au votat solicitarea unor credite de finanțare/refinanțare pentru câteva proiecte aflate în dezvoltare.

Astfel, pentru proiectul de retail în care va fi transformată hala Ford din One Floreasca City, numit One Gallery, compania va căuta de la o bancă finanțatoare/un consorțiu de bănci finanțatoare a unei facilități de credit de până la 30.500.000 euro în scopul finanțării/refinanțării parțiale a costurilor aferente proiectului One Gallery și a unei facilități de credit de TVA în cuantum de până la 4.600.000 euro pentru finanțarea/refinanțarea TVAului de recuperat aferent proiectului One Gallery, cu următorii termeni și condiții:

a) În scopul garantării Facilităților One Gallery, societatea va putea constitui în favoarea băncii

finanțatoare/consorțiului de bănci finanțatoare următoarele garanții:

ipotecă mobiliară asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare deţinute de Societate în capitalul social al One Proiect 15, precum și asupra tuturor drepturilor și accesoriilor atașate acestora;

garanție prin care Societatea va garanta instituțiilor finanțatoare pe perioada de dezvoltare a proiectului One Gallery: (i) executarea obligației One Proiect 15 de a asigura fonduri pentru orice depășire a costurilor bugetului inițial avut în vedere; (ii) executarea obligației One Proiect 15 de a asigura un surplus de contribuție de capital în cuantum de 3.000.000 euro pentru finalizarea proiectului One Gallery, precum și (iii) executarea obligației One Proiect 15 de finalizare a proiectul One Gallery cu respectarea calendarului estimat;

o garanție de plată a oricăror sume datorate de One Proiect 15 instituțiilor finanțatoare și neplătite la scadență, rezultate din documentele de finanțare (inclusiv a oricăror depășiri ale costurilor bugetului inițial avut în vedere, a contribuției de capital în cuantum de 3.000.000 euro pentru finalizarea proiectului One Gallery, precum și a oricăror fonduri necesare pentru finalizarea proiectului One Gallery cu respectarea calendarului estimat).

b) În contextul contractării Facilităților One Gallery, Societatea va putea încheia un contract de subordonare a tuturor creanțelor rezultând din creditele acordate One Proiect 15 de către Societate, precum și a tuturor dividendelor datorate de către One Proiect 15 societății.

De asemenea, compania va căuta finanțare de la o bancă finanțatoare/un consorțiu de bănci finanțatoare a unei facilități de credit în cuantum de până la 30.000.000 euro pentru finanțarea costurilor aferente proiectului One High District și a unei facilități de credit pentru TVA în cuantum de până la 6.000.000 euro în scopul finanțării/refinanțării TVA aferent costurilor proiectului One High District, în următorii termeni și condiții:

a) În scopul garantării Facilităților One High District, Societatea va putea constitui în favoarea băncii finanțatoare/consorțiului de bănci finanțatoare următoarele garanții:

Ipotecă mobiliară asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare deţinute de societate în capitalul social al One High District, precum și asupra tuturor drepturilor și accesoriilor acestora;

Societatea va garanta:

(i) suportarea oricărui cost suplimentar necesar finalizării proiectului One High District, care nu a fost estimat în bugetul inițial agreat cu banca finanțatoare/consorțiul de bănci

finanțatoare;

(ii) finalizarea proiectului One High District cu respectarea calendarului estimat.

b) În contextul contractării Facilităților One High District, societatea va putea încheia un contract de subordonare a tuturor creanțelor rezultând din creditele acordate One High District de către societate sau din orice alt angajament în temeiul căruia Societatea ar avea de recuperat vreo creanță de la One High District, precum și a tuturor dividendelor datorate de către One High District societății.

În fine, One United a mai aprobat două finanțări în valoare tot de 30 de milioane de euro pentru finalizarea One Lake District și One Lake Club.