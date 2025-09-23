Economiștii explică acest apetit ridicat prin lichiditatea bună a pieței și diminuarea temerilor, privind stabilitatea fiscală

Ministerul Finanțelor a reușit, la începutul acestei săptămâni, să atragă 533 de milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni cu scadență în aprilie 2031, peste nivelul prospectului, stabilit la 400 de milioane de lei. Interesul investitorilor a fost dublu, subscrierile apropiindu-se de 1,2 miliarde de lei, semn al unei cereri consistente pentru titlurile românești. Randamentul mediu s-a situat la 7,4% pe an, cu 10 puncte de bază mai mic, decât cel aferent emisiunilor comparabile de săptămâna trecută, scadente în 2029 și 2033, potrivit profit.ro.

Economiștii explică acest apetit ridicat prin lichiditatea bună a pieței și diminuarea temerilor, privind stabilitatea fiscală, în ciuda faptului că deficitul bugetar rămâne ridicat în 2025. Evoluția se plasează în contratendință față de obligațiunile europene și americane, unde randamentele au urcat ușor în ultima săptămână. Pe piața secundară, randamentele au scăzut cu 14 puncte de bază, pentru scadența de 5 ani și cu 21, pentru cele la 10 ani, până la 7,4%, respectiv 7,3%.

Băncile remarcă evoluția pozitivă a obligațiunilor românești și ungurești, stimulată și de declarațiile premierului Ilie Bolojan, care a promis reducerea deficitului bugetar la circa 6% anul viitor, prin măsuri de consolidare fiscală.

Deficitul a ajuns la 4% din PIB în iulie, un nivel apropiat de cel din 2024, însă noile taxe introduse din august, ar trebui să îmbunătățească temporar veniturile statului. Cu toate acestea, România continuă să suporte cele mai ridicate costuri de finanțare din regiune. În comparație, pentru obligațiunile în euro cu scadență în 2033, randamentele sunt cu 331 de puncte de bază peste cele ale Germaniei, în timp ce Ungaria se situează la +167, iar Polonia la +101.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube