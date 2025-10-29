Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri decretul prin care Oana Clara Gheorghiu este numită în funcția de viceprim-ministru al Guvernului.
Documentul a fost transmis în cursul după-amiezii către Monitorul Oficial, urmând să fie publicat joi, 30 octombrie, notează Ziarul Financiar.
Conform Administrației Prezidențiale, ceremonia oficială de depunere a jurământului Oanei Gheorghiu va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, în prezența premierului Ilie Bolojan și a altor membri ai Executivului.
Oana Gheorghiu, fondatoarea „Dăruiește Viață”, intră în Guvern
Numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier a fost făcută la propunerea premierului Ilie Bolojan, care a subliniat meritele acesteia în domeniul civic și social.
Cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, Oana Gheorghiu este recunoscută pentru rolul decisiv în construirea primului spital de oncologie pediatrică din România, un proiect finanțat exclusiv din donații private.
Prin această nominalizare, premierul a dorit să aducă în echipa guvernamentală o personalitate din societatea civilă, implicată activ în proiecte cu impact social și umanitar.
Controverse politice în jurul numirii
Decizia de a o desemna pe Gheorghiu în funcția de vicepremier nu a fost lipsită de reacții politice.
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a criticat nominalizarea pe motiv că opiniile sale exprimate împotriva lui Donald Trump pun în pericol relația cu partenerul strategic – SUA. Grindeanu a afirmat marți seara:
„Pentru a evita să compromitem relaţia cu SUA şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, Ilie Bolojan trebuie să-şi retragă imediat propunerea prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier.”
