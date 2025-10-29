Ea a explicat că postarea care a provocat controverse a fost generată de emoțiile resimțite în timpul întâlnirii din februarie, din Biroul Oval, între Trump și Zelenski

Co-fondatoarea și co-președinta Asociației „Dăruiește Viață”, Oana Gheorghiu, a reacționat, miercuri, după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut retragerea nominalizării sale pentru funcția de viceprim-ministru, invocând o postare critică la adresa președintelui american, Donald Trump. Gheorghiu a subliniat că mesajele sale exprimaseră opinii personale, formulate „într-un context emoțional foarte încărcat”, și a asigurat că, dacă va fi numită, va reprezenta și susține cu loialitate poziția Guvernului României, în relația cu SUA.

„Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook, înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează statul român sau Guvernul României. Toate comentariile au reflectat opiniile mele ca cetățean și membru al societății civile, exercitând dreptul la liberă exprimare”, a precizat Gheorghiu, într-o postare pe Facebook.

Ea a explicat că postarea care a provocat controverse a fost generată de emoțiile resimțite în timpul întâlnirii din februarie, din Biroul Oval, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Nu am fost singura tulburată de acel eveniment. Privind retrospectiv, nu aș mai folosi aceiași termeni, chiar și fără a ocupa o funcție publică. Rămâne însă respectul meu profund pentru SUA și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și această țară”, a adăugat ea.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului de vicepremier, vacant după demisia lui Dragoș Anastasiu în iulie, în urma scandalului privind mita unor funcționari ANAF. Între timp, postul a fost ocupat interimar de premier.

Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării lui Gheorghiu pentru a „evita compromiterea relației cu SUA și un potențial dezastru diplomatic”. În februarie, după disputa din Biroul Oval între Zelenski, Trump și vicepreședintele american J.D. Vance, Gheorghiu calificase oficialii americani drept „doi golani” și critica maniera în care aceștia l-au tratat pe Zelenski.

