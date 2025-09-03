O teorie veche de 67 de ani despre vitamina B1, confirmată de cercetători

După aproape șapte decenii de dezbateri și scepticism, oamenii de știință au reușit să demonstreze că vitamina B1 (tiamina) poate forma o specie chimică extrem de reactivă, similară unui carbene, care rezistă în apă – o idee propusă pentru prima dată în 1958 și considerată „nebunească” de mulți cercetători.

Cercetătorii confirmă o teorie veche de 67 de ani despre vitamina B1

Studiul, realizat de o echipă de la Universitatea din California, Riverside, a utilizat molecule special concepute pentru a proteja centrul reactiv al carbenei, împiedicând reacțiile nedorite cu apa. Prin combinația de spectroscopie de rezonanță magnetică nucleară (NMR) și analiza structurală cu raze X, oamenii de știință au obținut dovezi clare că această specie chimică poate persista într-un mediu apos.

Această descoperire nu confirmă presupunerile teoretice despre rolul vitaminei B1 în procesele enzimatice, dar deschide și drumul către o chimie mai curată și mai sigură. Apa, fiind un solvent abundent, ieftin și non-toxic, ar putea înlocui parțial solvenții organici utilizați în industria chimică, reducând riscurile pentru mediu și sănătatea oamenilor.

Experții subliniază că succesul obținerii unei carbene stabile în apă este doar primul pas. Strategiile de protecție aplicate în acest studiu ar putea fi extinse pentru izolarea altor specii reactive instabile, oferind o perspectivă mai clară asupra mecanismelor chimice complexe și asupra modului în care enzimele depind de aceste intermediari.

Ceea ce Breslow a propus în 1958 – și ce mulți considerau imposibil – a fost confirmat. Acum putem să ‘îmbuteliem’ aceste molecule în apă și să studiem chimia lor în mod direct, a declarat profesorul Vincent Lavallo, coordonatorul studiului.

Rezultatul arată că ideile revoluționare pot aștepta decenii până când tehnologia și metodele de cercetare devin suficient de avansate pentru a le demonstra corect, iar acest succes deschide noi posibilități pentru chimia enzimatică și procesele industriale mai sigure.

