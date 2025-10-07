Autoritățile din îndepărtata regiune rusă Tiumen au anunțat că au „neutralizat” drone neidentificate, despre care rapoartele media sugerau că ar fi ucrainene, ceea ce ar reprezenta unul dintre cele mai profunde atacuri ale Kievului în teritoriu rus, scrie AFP.

O regiune îndepărtată din Rusia afirmă că a „neutralizat” presupuse drone ucrainene

Conform presei locale, dronele vizau o mare rafinărie din bogata regiune petrolieră Siberia.

„Trei UAV-uri au fost detectate și neutralizate pe teritoriul unei întreprinderi din districtul Antipino din Tiumen”, a transmis guvernul regional luni seara, fără a preciza proveniența dronelor sau despre ce întreprindere este vorba.

Ambele părți implicate în conflict folosesc zilnic sute de drone, însă un atac la peste 2.000 de kilometri (1.200 mile) în spatele liniei frontului este extrem de rar și poate indica extinderea capacităților ucrainene de dronă.

Pe timpul verii, Ucraina a reușit să lovească câteva bombardiere rusești capabile să transporte arme nucleare într-un atac îndrăzneț lansat din interiorul teritoriului rus, utilizând drone.

Kievul intensifică loviturile împotriva infrastructurii energetice și petroliere rusești, pe care le consideră ca răspuns legitim la ofensiva Moscovei și la atacurile zilnice asupra orașelor ucrainene, care au lăsat în anumite momente milioane de oameni fără încălzire și electricitate.

Aceste atacuri au provocat penurii de combustibil în mai multe regiuni din Rusia și au crescut prețul benzinei.

Obiectivul Kievului este de a tăia sursele vitale de venit energetic pentru Moscova, pe care le consideră finanțatoare ale armatei ruse.

