De către

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că nu va decide imediat furnizarea rachetelor de croazieră Tomahawk către Ucraina, dorind mai întâi detalii despre modul în care Kievul le va folosi. „Cred că vreau să aflu ce fac cu ele”, a spus Trump, citat de Reuters.

Volodimir Zelenski solicitase anterior ca Statele Unite să vândă Tomahawk ţărilor europene, care să le transmită apoi Ucrainei.

Rachetele au o rază de acţiune de aproximativ 2.500 km, ceea ce le-ar permite să lovească adânc pe teritoriul Rusiei — inclusiv zone din apropierea Moscovei.

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a avertizat că o astfel de livrare ar distruge relaţiile dintre Moscova şi Washington.

Întrebat de jurnalişti la Casa Albă dacă a luat o hotărâre, Trump a nuanţat:

„Unde le trimit? Cred că ar trebui să pun această întrebare. Aş pune câteva întrebări. Nu vreau să escaladez războiul”.

Prudenţa administraţiilor americane

Anterior, administraţia Biden respinsese o cerere similară din motive de risc şi escaladare.

Opiniile experţilor ucraineni susţin însă că Kievul are nevoie de capacităţi de atac la distanţă comparabile cu cele ale Rusiei pentru a contracara anumite ameninţări; printre aceştia, Serhii Kuzan, preşedintele Centrului ucrainean pentru securitate şi cooperare, a subliniat nevoia Ucrainei de astfel de capabilităţi.

Amânarea deciziei de către Trump deschide o fereastră diplomatică în care Washingtonul cere garanţii privind utilizarea rachetelor şi încearcă să evite o escaladare directă cu Rusia.

În acelaşi timp, Kievul continuă să facă lobby intens pentru sprijin militar mai puternic din partea aliaţilor.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.