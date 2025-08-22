O nouă mini-navetă militară americană decolează într-o misiune secretă

O mini-navetă militară a SUA a fost lansată joi seară într-o misiune secretă de cercetare spațială, informează U.S. Space Force. Lansarea, efectuată de SpaceX de la Cape Canaveral, Florida, a avut loc fără echipaj la bord.

Aceasta este a opta misiune pentru vehiculele experimentale X-37B, navete reutilizabile fabricate de Boeing, care măsoară aproximativ 9 metri lungime și au o anvergură de aproape 4,5 metri. Potrivit autorităților, noul zbor va testa comunicațiile laser și navigația sigură fără GPS.

Durata misiunii nu a fost anunțată, dar precedentul X-37B a orbitat Pământul pentru peste un an înainte de a reveni în martie. Alte misiuni similare au durat de la câteva luni până la câțiva ani.

CITEȘTE ȘI – Administrația Trump verifică peste 55 de milioane de deținători de vize pentru posibile încălcări ale legii

X-37B a fost lansată pentru prima dată în 2010 și continuă să fie un instrument cheie pentru experimentele clasificate ale SUA în spațiu.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.