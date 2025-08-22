O nouă mini-navetă militară americană decolează într-o misiune secretă

Foto - Arhivă

O mini-navetă militară a SUA a fost lansată joi seară într-o misiune secretă de cercetare spațială, informează U.S. Space Force. Lansarea, efectuată de SpaceX de la Cape Canaveral, Florida, a avut loc fără echipaj la bord.

Aceasta este a opta misiune pentru vehiculele experimentale X-37B, navete reutilizabile fabricate de Boeing, care măsoară aproximativ 9 metri lungime și au o anvergură de aproape 4,5 metri. Potrivit autorităților, noul zbor va testa comunicațiile laser și navigația sigură fără GPS.

Durata misiunii nu a fost anunțată, dar precedentul X-37B a orbitat Pământul pentru peste un an înainte de a reveni în martie. Alte misiuni similare au durat de la câteva luni până la câțiva ani.

X-37B a fost lansată pentru prima dată în 2010 și continuă să fie un instrument cheie pentru experimentele clasificate ale SUA în spațiu.

