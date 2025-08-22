Departamentul de Stat al SUA a anunțat că efectuează verificări asupra tuturor celor peste 55 de milioane de persoane cu vize în Statele Unite, pentru potențiale încălcări ale legii care pot duce la expulzare.

Conform oficialilor SUA, vizele pot fi revocate în orice moment dacă există „indicii de depășire a duratei de ședere, activități criminale, amenințări la adresa siguranței publice, implicare în orice formă de activitate teroristă sau sprijin acordat unei organizații teroriste”.

În răspuns oficial adresat de Departament de Stat, s-a precizat că toți deținătorii de vize sunt supuși unei „verificări continue” pentru orice indiciu de ineligibilitate.

În cazul în care se constată astfel de informații, viza va fi revocată, iar persoanele aflate în Statele Unite pot fi supuse expulzării.

Procesul de analizare și potențiale consecințe

„Analizăm toate informațiile disponibile în cadrul verificării noastre, inclusiv dosarele de aplicare a legii sau de imigrare sau orice alte informații care ies la iveală după eliberarea vizei și care indică o potențială ineligibilitate”, a declarat Departamentul de Stat.

