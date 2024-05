Nou record pentru Maratonul Internaţional de la Sibiu

Maratonul Internațional Sibiu (MIS) se pregătește să își scrie o nouă pagină de istorie, adunând la start aproape 9.000 de participanți înscriși, marcând astfel un record impresionant pentru acest eveniment. Această creștere semnificativă a numărului de alergători înregistrează o continuare a trendului ascendent din ultimii doi ani, când MIS aproape că și-a dublat numărul de participanți.

“Maratonul Internaţional Sibiu 2024 va aduna la start cel mai mare număr de participanţi din istoria evenimentului. Aproximativ 9.000 de persoane s-au înscris la ediţia a 13-a a Maratonului, care va avea loc pe 25-26 mai. Este un nou record stabilit de MIS, care, în ultimii 2 ani, aproape că şi-a dublat numărul de participanţi. După ce în 2023 a crescut cu 1.930 de alergători faţă de ediţia precedentă, MIS a avut parte de o evoluţie spectaculoasă şi în acest an. Înscrierile la MIS 2024 s-au încheiat în 7 mai, la ora 23,59, iar numărul total al participanţilor din acest an este 8.953, ceea ce înseamnă cu 2.393 de persoane mai mult comparativ cu ediţia anterioară. Cei aproape 9.000 de participanţi au ascultat îndemnul temei din acest an, ‘Nu sta acasă, că-ţi stă norocul’, şi s-au înscris la cele 11 probe din cadrul evenimentului, de alergare şi de mers, destinate copiilor, adolescenţilor şi adulţilor, iar pe parcursul traseelor vor fi susţinuţi şi încurajaţi de aproximativ 650 de voluntari”, se arată în comunicatul de presă, potrivit Agerpres.

Maratonul Internaţional Sibiu este unul caritabil şi a reuşit să atragă până acum, peste 4.200 de donatori.

“În 25-26 mai, aproape 9.000 de alergători, peste 4.200 de donatori, aproximativ 650 de voluntari, peste 100 de parteneri instituţionali şi din companii, 20 de organizatori, un larg public de sibieni şi nu numai, vor da viaţă şi culoare străzilor din oraş, punând efort acolo unde le sunt valorile. Sibiul demonstrează din nou că are o comunitate vie, unită, rezilientă. Mulţumim, Sibiu !”, a declarat directoarea maratonului, Ana Bugneriu, citată în comunicat.

