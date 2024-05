Militarii rezerviști vor să protesteze în Capitală

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate vrea să organizeze un miting de protest în Capitală, în data de 7 iunie anul curent.

Vă prezentăm solicitarea transmisă de reprezentanții rezerviștilor primarului general al Capitalei, Nicușor Dan:

Subscrișii S.C.M.D. si ROMIL va aducem la cunostinta faptul ca in ziua de 7 iunie 2024, intre orele 13.00-16.00, organizam o manifestatie de protest in Piata Victoriei, la care si-au anuntat participarea cca. 30.000 de rezervisti si delegati din sindicatele partenere.

Scopul actiunii este rezolvarea cererilor legitime ale rezervistilor si salariatilor din S.A.O.P.S.N. privind aplicarea, in integralitatea lor, asa cum au fost promulgate, a Legilor 223/2015 si 153/2017 si incetarea discriminarii noastre in ceea ce priveste drepturile decurgand din solda de grad si executarea misiunilor de lupta atat pe teritoriul României cat si in afara granitelor Țării.

Din partea noastra sunt imputerniciti sa asigure si sa raspunda de masurile privind buna organizare col. (r) dr. Mircea DOGARU – tel. 0736.601.020, col. (r) Marian TUDOR – tel. 0761.684.325, col. (r) Mihai-Adrian STEFAN – 0736.600.973 si lt. col. (r) Dragos ICLEANU – tel. 0744.133.212, astfel incat actiunile sa se desfasoare in conditii pasnice, civilizate si sa nu degenereze in acte de violenta. Personalul desemnat de noi sa execute masuri de ordine pe parcursul desfasurarii adunarii, va purta insemnele distinctive ale celor doua organizatii.

Pentru asigurarea sonorizarii, organizatorii vor folosi urmatoarele mijloace tehnice : autoturismul Dacia B 188 SCM, statie de amplificare mobila, tribuna, boxe audio.

In sprijinul bunei desfasurari a actiunilor, solicitam din partea Primariei si a organelor de Politie, Jandarmerie si I.S.U. urmatoarele :

Ø din partea Primariei – aprobarea alveolei centrale ca loc de desfasurare a manifestatiei ;

Ø din partea Politiei, Jandarmeriei si I.S.U. – asigurarea locului de desfasurare a manifestatiei si o salvare pentru situatii de urgenta ;

Ø din partea Brigazii Rutiere a Politiei Capitalei – masurile ce se impun.

