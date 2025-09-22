De către

China a stabilit un nou reper în lumea automobilelor de mare viteză. YangWang U9 Extreme, hipermașina electrică dezvoltată de compania BYD, a atins 496,22 km/h, doborând recordul deținut din 2019 de Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Evenimentul a avut loc pe circuitul Automotive Testing Papenburg din Germania și a fost transmis online.

Performanța YangWang U9 Extreme, hipermașina electrică marca BYD, marchează cea mai rapidă viteză înregistrată vreodată de o mașină de serie.

Recordul anterior, de 490,47 km/h, fusese stabilit acum cinci ani de Bugatti.

Specificații de top: aproape 3.000 CP și platformă de 1.200V

YangWang U9 Extreme este echipat cu patru motoare electrice, capabile să genereze aproape 3.000 de cai putere.

Modelul rulează pe una dintre primele platforme de 1.200V la nivel mondial, recunoscută pentru eficiența și performanța sa.

Hipermașina va fi produsă într-o ediție limitată de 30 de exemplare, însă BYD nu a anunțat încă prețul de vânzare.

