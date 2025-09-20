Producătorul chinez de vehicule electrice BYD Co. trece printr-o perioadă dificilă, după ce acțiunile listate la Hong Kong au coborât cu peste 30% față de maximul înregistrat în urmă cu patru luni.

Pierderea de capitalizare bursieră se ridică la aproximativ 45 de miliarde de dolari, scrie Bloomberg.

Compania BYD este tot mai contestată pentru politica de a câștiga cotă de piață prin reduceri agresive de prețuri. Autoritățile chineze au încercat recent să limiteze această competiție intensă, care destabilizează industria auto. Între timp, rivali precum Geely și Leapmotor au câștigat teren.

„Investitorii văd în continuare perspective bune pe termen lung, dar există îngrijorări privind strategia BYD de a atrage clienţi prin reducerea preţurilor. Pe termen scurt, aceasta afectează veniturile şi marjele de profit”, a declarat Kevin Net, șeful diviziei de acțiuni asiatice la Financiere de L’Echiquier.

Profit în scădere și obiective revizuite

Impactul războiului prețurilor este deja vizibil: profitul BYD pe trimestrul al doilea a scăzut cu 30%, marcând primul declin după mai bine de trei ani.

Compania estimează acum livrări de 4,6 milioane de vehicule în 2025, sub ținta inițială de 5,5 milioane.

Pentru a atinge acest obiectiv, BYD ar trebui să vândă circa 1,7 milioane de mașini în ultimele patru luni ale anului, o provocare în contextul gamei mai vechi și al noilor reglementări guvernamentale.

Lansările din 2026, decisive

BYD a amânat unele lansări de modele pentru a face produsele mai competitive, după succesul rivalilor.

Noile vehicule, așteptate în primul trimestru din 2026, vor include tehnologii avansate, precum sistemul de conducere autonomă „God’s Eye”, baterii îmbunătățite și autonomie extinsă.

Vânzările externe salvează imaginea companiei

Pe plan internațional, compania se descurcă mai bine. Vânzările externe ar putea ajunge la 900.000 – 1 milion de unități în 2025, depășind obiectivul inițial de 800.000.

În plus, acțiunile BYD se tranzacționează acum sub media ultimilor trei ani, ceea ce le face atractive pentru anumiți investitori, iar interesul pe piața de opțiuni a explodat, cu aproape 600.000 de contracte active, de trei ori mai multe decât în iunie.

