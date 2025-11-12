Norvegia a exclus miercuri posibilitatea de a fi unicul garant al unui eventual împrumut al Uniunii Europene către Ucraina, finanțat din activele rusești înghețate, însă a precizat că ar putea contribui în funcție de soluția aleasă de Bruxelles, notează AFP.

Norvegia spune că nu va fi unicul garant pentru împrumutul UE acordat Ucrainei

Comisia Europeană analizează folosirea unei părți din activele Rusiei înghețate după invazia din Ucraina pentru a acorda Kievului un împrumut fără dobândă în valoare de 140 de miliarde de euro (162 de miliarde de dolari), menit să susțină bugetul și eforturile militare ale Ucrainei în următorii doi ani.

Planul a întâmpinat opoziție din partea Belgiei, care găzduiește organizația internațională de depozit Euroclear — instituția ce deține cea mai mare parte a acestor active — din cauza temerilor privind posibile represalii din partea Rusiei.

Pe fondul discuțiilor, doi economiști norvegieni au sugerat ca Norvegia — cel mai mare producător de petrol și gaze al Europei de Vest, care a câștigat suplimentar 109 miliarde de euro din creșterea prețurilor la gaze după invazia Rusiei — să intervină ca garant al împrumutului, deși nu este stat membru al UE.

Ideea a fost primită favorabil de unii politicieni, diplomați și comentatori, atât norvegieni, cât și străini.

Ar fi greșit să excludem orice posibilitate înainte de a vedea propunerea concretă, dar unele scenarii vehiculate prevăd ca Norvegia să garanteze întreaga sumă… Acest lucru este exclus, a declarat ministrul de finanțe Jens Stoltenberg.

Totuși, dacă am putea contribui într-un fel sau altul, rămâne de văzut, în funcție de ceea ce va propune Uniunea Europeană, a spus el pentru postul public norvegian NRK, de la Bruxelles, unde urma să se întâlnească cu omologii săi europeni.

Stoltenberg a subliniat că discuțiile sunt încă în desfășurare în cadrul Uniunii Europene.

Norvegia, membră NATO și vecină cu Rusia în zona arctică, nu face parte din Uniunea Europeană, însă este strâns aliniată cu Bruxellesul în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina.

