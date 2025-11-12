Guvernul Ucrainei l-a demis miercuri dimineață pe ministrul Justiției, Herman Galușcenko, după ce acesta a fost vizat într-o amplă anchetă de corupție în domeniul energiei.

Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare convocate de premierul Iulia Sviridenko, în urma informațiilor publicate de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), potrivit agenției EFE.

Ancheta NABU arată că fostul ministru al Energiei ar fi fost implicat într-o schemă de comisioane ilegale, în valoare de cel puțin 100 de milioane de dolari, legată de contracte atribuite de Energoatom, compania națională de energie atomică a Ucrainei, către mai multe firme private.

Prim-ministrul Iulia Sviridenko a confirmat demiterea printr-un mesaj postat pe platforma X (fostul Twitter):

„În această dimineaţă am convocat o şedinţă extraordinară de guvern. Am decis să-l demitem pe Herman Galuşcenko din funcţia de ministru al Justiţiei.”

Parlamentul ucrainean a declanșat procedura de revocare

Rada Supremă a Ucrainei, parlamentul unicameral, a inițiat procedurile de demitere încă de luni, după apariția acuzațiilor. Deputatul Iaroslav Jeleznak, care a condus demersul, a invocat trei motive majore:

corupția sistemică din domeniul energetic,

incapacitatea de a securiza infrastructura energetică în contextul atacurilor rusești,

legăturile presupuse ale lui Galușcenko cu Andri Derkaci, fost parlamentar ucrainean și agent al FSB recunoscut de guvernul SUA.

După ce a fugit în Rusia, Derkaci a fost numit senator în Consiliul Federației, camera superioară a parlamentului rus, unde face parte din Comisia de Apărare și Securitate, notează publicația ucraineană Delo.

Funcția, preluată temporar de adjuncta Liudmila Sugak

Potrivit unui comunicat emis de guvernul de la Kiev, Liudmila Sugak, ministrul adjunct al Justiției, va exercita temporar atribuțiile funcției până la numirea unui nou titular.

Herman Galușcenko a ocupat anterior portofoliul Energiei, până în iulie 2025.

Legături controversate și interceptări în dosarul NABU

În cadrul anchetei, un procuror al Parchetului Special Anticorupție (SAP) a declarat că liderul rețelei de corupție ar fi Timur Mindici, fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski și coproprietar al companiei de producție audiovizuală Kvartal 45.

Mindici ar fi exercitat influență directă asupra lui Galușcenko și asupra lui Rustem Umerov, fost ministru al Apărării și actual șef al Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare.

Surse apropiate anchetei afirmă că vocea lui Galușcenko a fost surprinsă într-o înregistrare publicată de NABU, în care ar discuta cu alți suspecți implicați în schema de comisioane din sectorul energetic.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.