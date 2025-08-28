Atacul este considerat cel mai sângeros asupra Kievului din ultimii ani

Capitala Ucrainei a fost lovită din nou de o serie de bombardamente de amploare, în noaptea de miercuri spre joi, când forțele ruse au lansat valuri succesive de rachete și drone asupra Kievului și altor orașe. Autoritățile ucrainene au confirmat moartea a cel puțin 15 persoane, între care trei copii, și rănirea altor 38. Atacul este considerat cel mai sângeros asupra Kievului din ultimii ani, iar amploarea pagubelor sugerează vulnerabilități majore în sistemul de apărare aeriană al țării, notează The Washington Post.

Explozia unei rachete a zguduit centrul Capitalei, unde au fost avariate peste 20 de obiective: blocuri de locuințe, un centru comercial, o grădiniță și chiar clădirea care găzduiește misiunea Uniunii Europene în Ucraina. Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a publicat imagini cu birourile devastate și ferestrele sparte, denunțând atacul ca pe „o dovadă clară că Rusia alege teroarea în locul păcii”.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că personalul Delegației UE este în siguranță, dar a cerut oprirea imediată a bombardamentelor nediscriminatorii asupra civililor. La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a calificat loviturile drept deliberate și a transmis că „UE nu va fi intimidată”.

Forțele aeriene ucrainene au raportat că Moscova a trimis 598 de drone și 31 de rachete în total, dintre care majoritatea au fost doborâte. Cu toate acestea, atacul a provocat distrugeri grave și a arătat că strategia Rusiei rămâne aceeași: lovituri combinate, lansate din mai multe direcții, cu ținte civile, vizate în mod repetat.

Oficialii de la Kiev avertizează că Rusia își intensifică ofensiva pe front, declarând inclusiv pătrunderea în regiunea Dnipro, semn că Vladimir Putin nu renunță la obiectivele militare. Între timp, Ucraina cere sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei și reacții diplomatice ferme din partea statelor care continuă să mențină relații strânse cu Kremlinul.

„Rusia alege rachetele în locul negocierilor și moartea în locul păcii”, a spus președintele Volodimir Zelenski, solicitând o implicare mai hotărâtă a partenerilor internaționali.

