Primarul Capitalei afirmă că am pierdut în București, de la Revoluție, între 1400 și 1600 de spații verzi. Recuperarea acestora „durează și costă”.

Sunt temperaturi de foc în România, cu valori care vor depăși 40 de grade. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a explicat duminică, la Digi24, că temperatura este mai mare și pentru că „stăm într-o găleată de beton”, dat fiind faptul că am pierdut foarte multe spații verzi în ultimii ani.



„Noi putem să luăm măsuri pe termen scurt, dar trebuie să ne gândim puțin cum am ajuns în situația asta, pentru că noi am pierdut în 34-35 de ani de la Revoluție, 1.400-1.600 de hectare de spațiu verde și atunci normal că dacă stăm într-o găleată de beton, temperatura o să fie mai mare”, a afirmat Nicușor Dan.

În parcurile pe care le gestionăm sunt țâșnitori, care au fost toate reparate și în spitalele pe care le avem oamenii sunt pregătiți să intervină pentru orice caz de urgență”, a explicat primarul Capitalei.

Edilul a mai adăugat că „a adus 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice și 100 de troleibuze pe fonduri nerambursabile, fiecare dintre acestea fiind pe modelul nou, cu aer condiționat și alte facilități”.

De asemenea, a afirmat și că noul plan urbanistic general, ar putea fi o soluție. „În plus, noul plan urbanistic general la care lucrăm, după ce l-am deblocat acum doi ani, o să dea o construire predictibilă, asta dacă se și respectă, pentru că în momentul de față sunt sectoare care nu respectă nicio regulă de construire și instituțiile care ar trebui să le verifice nu funcționează”, a mai adăugat Nicușor Dan.

În ceea ce privește recuperarea spațiilor verzi, primarul a adăugat că acest lucru „durează și costă”. „Unele dintre ele au fost retrocedate în anii 2000, deși nu trebuia, iar altele au fost construite, dar au proprietari privați și trebuie expropriate și asta costă. Măcar să nu le pierdem pe cele pe care le avem acum.

Legislația națională până acum e ok, dar amendamentele pe care le-am văzut la codul urbanismului și legea spațiilor verzi urbane spuneau că, practic, nu mai trebuie să existe niciun spațiu verde privat și sunt foarte mulți proprietari de spații verzi. Alternativa autorităților, dacă amendamentele ar trece, ar fi, fie să exproprieze cu sume foarte mari, pe care nu le avem, fie să-i lase să construiască pe acele spații verzi care există în acest moment”, a mai spus Nicușor Dan.

Edilul a mai adăugat că „E o lungă luptă între societatea civilă și speculatorii imobiliari, care a început în 2007, când s-a dat celebra Ordonanță 114, care a spus că nu se mai construiește pe spații verzi și de atunci, de cel puțin cinci, șase ori, au fost presiuni la nivelul Parlamentului, ca această interdicție de construire să dispară, ultima oară, chiar la finalul anului trecut”, a mai spus Nicușor Dan.