Nicuşor Dan spune că va autoriza protestul fermierilor, dacă va fi solicitat: „Este un drept al lor”

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că a autorizat toate protestele, inclusiv pe cele împotriva sa, însă nu a fost consultat nici oficial, nici neoficial în legătură cu cel al fermierilor şi transportatorilor.

„Primarul Municipiului Bucureşti are atribuţia de a autoriza proteste. Eu am autorizat toate protestele, inclusiv cele care au fost împotriva mea şi au fost vreo 20-30 (…). În opinia mea, este un drept al lor să protesteze”, a spus Nicuşor Dan, joi, la Realitatea Plus.

Întrebat referitor la gardurile care au fost puse în Piaţa Victoriei, primarul Capitalei a răspuns că sunt cele pe care le pune Jandarmeria de obicei pentru a departaja manifestanţii.

„Nu am trecut prin Piaţa Victoriei. Probabil că sunt nişte garduri pe care le pune Jandarmeria, aşa cum le pun ei de obicei, ca să departajeze oameni care pot avea opinii diferite”, a afirmat Nicuşor Dan.

