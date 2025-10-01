Nicușor Dan cere determinare pentru a doborî dronele rusești/Prudență în privința avioanelor

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, marți, despre scenariile de acțiune pe care România le poate folosi în cazul în care noi aparate ruse intră în spațiul aerian al țării noastre.

„Discuția este ‘cu pilot’ sau ‘fără pilot’. Daca este vorba de drone, (aș prefera o opțiune) activă. Daca este cu pilot, aș prefera o acțiune prudentă”, a spus el.

„Dacă mai intră o drona, să ne așteptăm să o doborâm?”, a fost el întrebat într-o emisiune Euronews.

„Da. Este o chestiune de a arăta determinare în fața unei potențiale agresiuni, când vorbim de drone.

Când vorbim de avioane cu pilot, e mai complicat. Ca instinct, prefer să fiu mai prudent. Nu aș vrea ca prin discuția asta să introducem noțiuni de panică pentru cetățenii din România.

Pentru moment, mai puțin acele 12 minute din zona baltică, nu au existat în perioada recentă incursiuni în spații aeriene ale țărilor NATO. Asta este normalitatea care sunt convins că o să continue”, a răspuns președintele.

SUA au trimis echipamente anti-drone la summit-ul de la Copenhaga unde va participa și Nicușor Dan



Dan urmează să participe miercuri la Summit-ul din Copenhaga, al liderilor din Uniunea Europeană.

Țara a fost vizată recent de incursiuni ale unor drone neidentificate, în spatele cărora se bănuiește o acțiune a Moscovei.

SUA au trimis guvernului de la Copenhaga echipamente anti-drone în contextul evenimentului de miercuri.

„Acest summit este un summit mai degrabă de viziune, şi mai puţin tehnic. Mai ales după incidentul cu dronele din Polonia, sunt importante discuţiile care au avut loc la nivel tehnic între miniştrii Apărării, între şefii statelor majore ale armatelor. Acelea sunt elementele consistente care se vor duce la o decizie politică care e deja cumva agreată, atât în structurile Uniunii Europene, cât şi în structurile NATO.

Anticipez că se vor discuta din nou chestiuni legate de războiul în Ucraina, chestiuni legate de cadenţa sprijinului pe care ţările occidentale pot să-l ofere Ucrainei, dar la nivel politic, nu la nivelul tehnic, care, aşa cum am spus, este mult mai important.

Iar România, evident, are un interes ca sprijinul pentru Ucraina să continue să fie consistent şi are un interes ca, din punct de vedere operaţional, flancul de est să fie bine întărit”, a explicat președintele român.

