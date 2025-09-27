Volodimir Zelenski nouă convenție pentru ajutor militar cu Donald Trump/ Ce a primit Ucraina de la Israel

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că a convenit cu președintele american Donald Trump un acord prin care vor fi furnizate Ucrainei ‘armele adecvate’ pentru războiul cu Rusia și că a primit din partea Israelului un sistem antiaerian Patriot, o armă americană scumpă și esențială pentru respingerea atacurilor cu rachete rusești care vizează ținte ucrainene, transmite AFP.

”Un sistem israelian (de tip PATRIOT) funţcionează în Ucraina, este o lună de când funcţionează”, a declarat într-o conferinţă de presă la Kiev Volodimir Zelenski.

El nu precizează dacă Kievul a cumpărat acest sistem sau l-a obţinut gratuit.

Donald Trump exagerează ajutorul acordat Ucrainei pentru a pune presiune pe Zelenski

De la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump susține că Statele Unite au cheltuit aproape 350 de miliarde de dolari pentru sprijinirea Ucrainei de la începutul invaziei ruse, în 2022.



Potrivit Le Monde, această cifră este exagerată și face parte dintr-o strategie prin care președintele american încearcă să-l preseze pe Volodimir Zelenski să accepte un compromis care ar permite accesul la resursele minerale ale Ucrainei.

În timpul unei vizite la Casa Albă, pe 24 februarie, președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat nemulțumirea față de această retorică, în condițiile în care Trump compară sprijinul SUA cu cel al Uniunii Europene, pe care îl estimează la doar „100 de miliarde de dolari în împrumuturi”.

