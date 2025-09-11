Atacul cu drone rusești din Polonia, de miercuri dimineață, a fost un mesaj trimis Europei de către Vladimir Putin, este de părere europarlamentarul Andrzej Halicki, din Polonia. El a făcut declarația joi, în Parlamentul European, în timpul unei dezbateri privind incidentul cu drone de joi, scrie tvn24.pl.

Europarlamentarul, membru al Platformei Civice (PO), partidul lui Donald Tusk, spune că Vladimir Putin „a trimis un mesaj Europei” prin incidentul cu drone pe teritoriul Poloniei.

„Ne va ataca și ne va testa. Va face acest lucru mai ales atunci când răspunsul Europei nu va fi ferm, puternic și clar”, a adăugat el.

Oficialul polonez a spus și că Polonia așteaptă mai mult decât manifestări de solidaritate de la partenerii și aliații săi – concret, „acțiuni foarte clare” – iar cel mai bun mesaj de răspuns pentru Putin ar fi și mai multe sancțiuni.

„Vom combate agresiunea rușilor cu strangularea surselor de bani. Este momentul potrivit pentru asta”, a declarat el.

Generalul american Ben Hodges: Atacul rușilor cu drone din Polonia a fost un test pentru NATO

Generalul Ben Hodges, fost comandant al trupelor armate americane din Europa, a explicat miercuri, la Antena 3 CNN, că dronele rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei în noaptea de marți spre miercuri au reprezentat un test al Moscovei pentru capacitățile de apărare ale NATO.



Un test pe care țările membre ale Alianței nu l-au trecut, e de părere generalul. Fostul comandant a criticat răspunsul Varșoviei și a explicat că tot flancul estic al NATO trebuie să fie mai bine pregătit să facă față unor atacuri de dimensiunea celor cu care Ucraina se confruntă zi de zi.

Generalul Ben Hodges a spus că rușii au învățat noaptea trecută că NATO nu este pregătită să facă față unor atacuri precum cele împotriva Ucrainei.

