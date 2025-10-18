O delegație afgană de rang înalt a plecat sâmbătă spre Doha pentru discuții de pace cu Pakistanul, după prelungirea încetării focului convenită între cele două state.

„Așa cum s-a promis, negocierile cu partea pakistaneză vor avea loc astăzi la Doha”, a declarat Mujahid, precizând că echipa afgană este condusă de ministrul Apărării, Mullah Muhammad Yaqoob.

O delegație pakistaneză se afla deja în capitala Qatarului de vineri și urma să fie completată de oficiali de rang înalt, potrivit surselor guvernamentale și de securitate.

Islamabadul nu a confirmat oficial participarea la discuții, iar ministerele Apărării și de Externe nu au oferit comentarii.

Cea mai gravă escaladare a conflictului din 2021

Negocierile vin după o săptămână de lupte intense la frontiera de 2.600 km, care au provocat zeci de morți și sute de răniți, fiind cel mai grav val de violențe între cele două țări de la preluarea puterii de talibani în 2021.

Confruntările au inclus și lovituri aeriene pakistaneze și au fost declanșate de solicitarea Islamabadului ca regimul taliban să controleze grupările militante aflate în Afganistan.

Vineri, un atentat sinucigaș în apropierea graniței a ucis șapte soldați pakistanezi și a rănit alți 13.

Accuse reciproce și tensiuni în plin armistițiu

Șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, a declarat:

„Regimul afgan trebuie să oprească grupările care folosesc teritoriul afgan pentru a comite atacuri odioase în Pakistan.”

În replică, guvernul afgan a acuzat Pakistanul că a efectuat noi raiduri aeriene pe teritoriul său la câteva ore după extinderea armistițiului.

Mujahid a condamnat atacurile și a precizat că Kabul își rezervă dreptul de a răspunde, dar a ordonat luptătorilor afgani să nu riposteze pentru a proteja echipa de negociere.

Armata pakistaneză nu a comentat acuzațiile privind raidurile aeriene.

