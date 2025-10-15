De către

Cele mai violente confruntări din ultimii ani alimentează temerile privind o criză regională majoră la granița Afganistan–Pakistan, pe fondul acuzațiilor reciproce de atacuri și susținere a terorismului.

Conflictul dintre Afganistan și Pakistan a cunoscut o escaladare alarmantă în ultimele zile, marcând cele mai violente lupte din ultimii ani, relatează CNN.

Schimburile de focuri de la graniță, soldate cu numeroase victime, au alimentat temerile privind izbucnirea unui conflict de amploare între cele două state vecine.

Confruntările au izbucnit după atacurile de joia trecută asupra Kabulului și provinciei Paktika, pentru care talibanii acuză Pakistanul, deși Islamabadul nu a revendicat oficial acțiunile.

O vizită diplomatică tensionează și mai mult relațiile

Escaladarea a coincis cu o vizită istorică a ministrului de externe taliban, Amir Khan Muttaqi, în India – rivalul tradițional al Pakistanului –, fapt care a sporit neliniștea la Islamabad.

Experții avertizează că situația actuală ar putea deschide o nouă eră de instabilitate într-o regiune deja fragilă, în ciuda relațiilor strategice menținute anterior între cele două state.

Acuzații grave și atacuri reciproce

Talibanii susțin că Pakistanul a lansat un atac „fără precedent, violent şi condamnabil” asupra unor ținte din Kabul și Paktika.

În replică, generalul-locotenent Ahmed Sharif Chaudhry, purtător de cuvânt al armatei pakistaneze, a declarat într-o conferință de presă că există „dovezi” că „Afganistanul este folosit ca bază de operaţiuni pentru desfăşurarea de acte de terorism în Pakistan”.

Pakistanul acuză de ani de zile regimul taliban că tolerează gruparea militantă TTP (talibanii pakistanezi), acuzație respinsă ferm de Kabul.

Lovituri de represalii și bilanțuri contradictorii

Sâmbătă seară, talibanii au lansat atacuri de represalii asupra forțelor pakistaneze din provinciile de frontieră Kunar și Nangarhar.

Islamabadul a răspuns prompt, calificând acțiunea drept „neprovocată”, și a efectuat lovituri aeriene și raiduri asupra taberelor talibanilor, potrivit unei declarații oficiale.

Confruntările au fost oprite în jurul miezului nopții, după o mediere realizată de Qatar și Arabia Saudită.

Ambele părți au raportat pierderi majore, însă cifrele diferă considerabil. Pakistanul afirmă că a ucis peste 200 de combatanți talibani, în timp ce talibanii susțin că au omorât 58 de soldați pakistanezi.

CNN precizează că nu a putut verifica independent aceste date.

Un conflict cu rădăcini adânci

Cele două țări împart o graniță disputată de 1.600 de mile, cunoscută sub numele de „Linia Durand”, locul a numeroase ciocniri de-a lungul deceniilor.

Pakistanul a fost, în trecut, un susținător-cheie al talibanilor în timpul războiului împotriva guvernului afgan, iar cele două state au legături economice și umanitare strânse.

Totuși, relațiile s-au degradat sever în ultimii ani, pe fondul creșterii violențelor islamiste în Pakistan și al acuzelor că talibanii afgani oferă adăpost grupărilor teroriste.

