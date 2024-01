Odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, agricultura și industria alimentară din România au fost date peste cap. Sunt aproape doi ani de când fermierii se plâng de o concurență neloială din partea Ucrainei, iar consumatorii au plătit tot mai scump la raft, în condițiile în care o pâine se vinde și cu 10 lei, deși grâul românesc zace în hambare, iar cel ucrainean a avut liberă trecere. Ajunși la capătul puterilor cu datorii la bănci, fermierii și transportatorii au decis să iasă în stradă pentru ca Guvernul să îi asculte: RCA-ul s-a dublat, sunt taxe și impozite majorate pe terenuri și locuințe, bani europeni la care agricultorii nu au acces, iar lista nemulțumirilor este lungă.

De o săptămână, sunt proteste ale transportatorilor și fermierilor în stradă, iar Guvernul caută soluții. Și Parlamentul European se va implica în rezolvarea acestor nemulțumiri, izbucnite în mare parte ca urmare a războiului din Ucraina, care a dat la o parte fermierii români pentru ca ucrainenii să fie ajutați.

Ministrul Agriculturii a căzut de acord cu o parte dintre fermierii români pentru a-i ajuta să supraviețuiască, însă alte mii de agricultori au continuat să-și strige nemulțumirile pe străzile din marile orașe, dar și din Capitală. Florin Barbu spune că încearcă să rezolve mare parte din nemulțumiri săptămâna aceasta prin Ordonanțe de Urgență.

,,Ne-am asumat anumite Ordonanțe pe care săptămâna aceasta le vom da în Guvern. Avem toate sumele necesare, avem toate formele de creditare, două Ordonanțe privind creditele agricole în România. Subvenționarea porumbului siloz cu o subvenție directă de 360 de euro pentru o încărcătură de trei animale pe hectar. Practic a crescut cu 160 de euro subvenția la porumbul siloz.”, a spus Florin Barbu într-o conferință de presă.

Fermierii spun că trebuie găsite soluții urgente pentru că producătorii ies în pierdere.

,,Cel mai mult mă deranjează că la această oră vin 70% din produse lactate din afara țării. Noi, fermierii, ne vom opune și nu vom mai fi o piață de desfacere și vom găsi o soluție de salvare și a vacii de lapte și să găsim o piață de desfacere la carnea de vită. Să găsească domnul ministru soluții efective pentru a mări efectivul de animale și nu a-l distruge cum ne cere comunitatea europeană, neținând cont că Olanda are 45.000 km pătrați și 8 milioane de bovine, iar România are 234.000 km pătrați și suntem sub 1 milion de bovine.”, a declarat Ștefan Muscă, președinte al Sindicatului Fermierilor Patrioți.

Parlamentul European, discuții despre proteste

Dezbaterea pe problemele agriculturii va avea loc miercuri și este organizată la inițiativa vicepreședintelui Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European, Daniel Buda. El spune că au durat aproape doi ani aceste discuții pentru inițierea dezbaterii, care nu se va finaliza cu un proiect clar, dar poate sta la baza unei viitoare directive a Comisiei Europene.

România, dependentă de importurile de grâu

În primele 25 de săptămâni ale anului comercial 2023/2024 care a debutat la 1 iunie, România a cumpărat din afara blocului comunitar peste 232.000 de tone de grâu comun, adică puțin peste 5% din cantitatea totală de 4,1 milioane de tone cumpărate de Europa, arată ultimele date ale Comisiei Europene.

Suntem astfel al patrulea cel mai mare importator de grâu comun european, după Estonia (2,3 milioane de tone), Italia (521.600 tone) și Grecia (367.200 tone) în contextul în care suntem și cel mai mare exportator – până acum am devansat liderul tradițional, Franța (2,8 milioane de tone), cu livrări de 3,6 milioane de tone.

Cele mai mari importuri vin acum din R. Moldova și Ucraina, două piețe care au asigurat în perioada analizată 64,8% și respectiv 7,8% din totalul importurilor generate de UE. Republica Moldova și-a reluat astfel poziția de cel mai mare exportator de grâu către România pe care o avea înainte de război ( an comercial 2021/2022) cu mențiunea că atunci cantitățile venite din statul vecin erau mult inferioare – de numai 9.900 de tone, adică de 17,2 mai puțin decât anul acesta.

În concluzie, fermierii și transportatorii așteaptă ca Guvernul să vină cu soluții, însă de cealaltă parte este nevoie ca și în Parlament să fie reglementată anumite măsuri. Credite pentru fermieri au fost date și în trecut, însă mulți agricultori au arătat că în realitatea acestea sunt greu de accesat și că mulți trebuie să gireze cu locuințe și există și varianta unui an secetos, iar aceștia nu vor putea să aibă producția calculată dinainte. Cert este că Ordonanțele date de Guvern joia aceasta pentru transportatori și fermieri vor rezolva temporar nemulțumirile lor.

