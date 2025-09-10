NASA studiază o exoplanetă asemănătoare Pământului care ar putea conține apă

O echipă de oameni de știință folosește telescopul spațial James Webb al NASA pentru a studia o exoplanetă asemănătoare Pământului care ar putea avea apă, a anunțat agenția spațială.

Exoplanetul, numit TRAPPIST-1 e, orbitează în jurul unei stele pitice roșii, TRAPPIST-1, descoperită în 2017. Sistemul are șapte planete de dimensiuni apropiate de Pământ, dar doar planeta e se află la o distanță de stea care ar permite teoretic existența apei la suprafață. În prezent, oamenii de știință nu știu încă dacă planeta are o atmosferă.

Pentru a detecta prezența unei atmosfere, cercetătorii au folosit spectrograful în infraroșu apropiat al telescopului Webb, observând lumina stelei care trece prin atmosfera planetei în timpul tranzitului acesteia. Dacă există o atmosferă, anumite lungimi de undă ale luminii sunt absorbite, ceea ce permite cercetătorilor să identifice compoziția chimică a atmosferei.

Pentru comparație, oamenii de știință au analizat și TRAPPIST-1 b, o altă planetă din sistem, despre care au descoperit că nu are atmosferă. Comparând datele celor două planete, cercetătorii pot obține o imagine mai completă asupra atmosferei posibile a planetei e.

Instrumentele în infraroșu ale lui Webb ne oferă mai multe detalii decât am avut vreodată, iar primele patru observații ale planetei e ne arată cu ce vom lucra pe măsură ce vor veni restul datelor, a declarat Néstor Espinoza, cercetător principal la Space Telescope Science Institute din Baltimore. Echipa de cercetători a publicat recent două lucrări științifice cu rezultatele inițiale.

Cercetătorii consideră că TRAPPIST-1 e nu are o atmosferă primară, alcătuită din hidrogen și heliu, care ar fi existat în timpul formării planetei. Steaua pitică roșie este foarte activă și produce erupții frecvente, radiația acestora putând să fi „înlăturat” atmosfera inițială. Totuși, planeta ar putea fi acoperită de o atmosferă secundară mai densă, similară cu ceea ce s-a întâmplat pe Pământ. Viitoarele observații vor determina compoziția acesteia.

Există mai multe scenarii privind prezența apei pe planetă. TRAPPIST-1 e ar putea să nu aibă apă deloc sau ar putea fi acoperită de un ocean întins sau de ghețari, întrucât o parte a planetei este permanent în întuneric. În cazul în care există apă lichidă, cercetătorii estimează că ar exista și un efect de seră, cu gaze precum dioxidul de carbon, care ar menține atmosfera stabilă și temperatura planetei potrivită pentru apă lichidă.

Suntem încă în faza incipientă de explorare a ceea ce putem învăța cu telescopul Webb. Este incredibil să putem analiza lumina unei stele de la 40 de ani-lumină distanță și să aflăm cum ar putea fi condițiile acolo și dacă viața ar fi posibilă”, a declarat Ana Glidden, cercetător postdoctoral la MIT Kavli Institute for Astrophysics and Space Research, liderul studiului privind atmosfera posibilă a planetei e. „Suntem într-o nouă eră a explorării, și este foarte palpitant să facem parte din ea, a adăugat ea.

