Moment emoționant la Rotterdam! Robin van Persie și-a debutat fiul în meciul cu Celtic

Legenda „lalelelor” i-a oferit fiului său, Shaqueel, primele minute la echipa mare, într-un context dificil pentru formația olandeză.

Robin van Persie (42 de ani), actualul antrenor al lui Feyenoord Rotterdam, a trăit un moment special în partida pierdută pe teren propriu cu Celtic Glasgow, scor 1-3, din etapa a 5-a a grupei unice din Europa League.

La scorul de 2-1 pentru scoțieni, tehnicianul olandez i-a oferit debutul fiului său, Shaqueel van Persie (19 ani), care a intrat în minutul 80 în locul fundașului Jordan Lotomba. Deși tânărul atacant nu a reușit să schimbe soarta meciului, momentul a fost unul simbolic, marcând prima apariție a fiului legendarului golgeter în tricoul echipei mari a clubului din Rotterdam.

Feyenoord, în cel mai slab moment din ultimii ani

Înfrângerea cu Celtic a fost a patra consecutivă pentru Feyenoord, o serie negativă nemaiîntâlnită din decembrie 2015 – ianuarie 2016, când echipa pierdea cinci meciuri la rând.

Totodată, formația olandeză a primit cel puțin trei goluri în ultimele două partide, situație care nu se mai înregistrase din septembrie 2022.

Rezultatele recente:

Stuttgart – Feyenoord 2-0 (Europa League)

Feyenoord – Go Ahead Eagles 1-2 (Eredivisie)

Nijmegen – Feyenoord 4-2 (Eredivisie)

Feyenoord – Celtic 1-3 (Europa League)

Cu doar 3 puncte în 5 etape, Feyenoord ocupă locul 30 în clasamentul grupei Europa League, la o poziție deasupra FCSB, cu care se va duela pe Arena Națională, joi, 11 decembrie, de la ora 22:00.

Următoarele adversare ale olandezilor

Feyenoord – Sturm Graz

Betis Sevilla – Feyenoord

În campionat, echipa lui Van Persie se află pe locul 2, cu 28 de puncte în 13 etape, la 6 lungimi de liderul PSV Eindhoven, și cu 33 de goluri marcate, al doilea cel mai bun atac din Eredivisie.

