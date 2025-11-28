5.7 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăSportFotbalMoment emoționant la Rotterdam! Robin van Persie și-a debutat fiul în meciul...

Moment emoționant la Rotterdam! Robin van Persie și-a debutat fiul în meciul cu Celtic

FotbalȘtirile zilei
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
feyenoord v celtic uefa europa league
ROTTERDAM, NETHERLANDS - NOVEMBER 27: Coach Robin van Persie of Feyenoord brings his son Shaqueel van Persie of Feyenoord on the pitch as a substitute for hid official debut for Feyenoord during the UEFA Europa League match between Feyenoord v Celtic at the Stadium Feijenoord on November 27, 2025 in Rotterdam Netherlands (Photo by Pim Waslander/Soccrates Images/Getty Images)

Legenda „lalelelor” i-a oferit fiului său, Shaqueel, primele minute la echipa mare, într-un context dificil pentru formația olandeză.

Robin van Persie (42 de ani), actualul antrenor al lui Feyenoord Rotterdam, a trăit un moment special în partida pierdută pe teren propriu cu Celtic Glasgow, scor 1-3, din etapa a 5-a a grupei unice din Europa League.

La scorul de 2-1 pentru scoțieni, tehnicianul olandez i-a oferit debutul fiului său, Shaqueel van Persie (19 ani), care a intrat în minutul 80 în locul fundașului Jordan Lotomba. Deși tânărul atacant nu a reușit să schimbe soarta meciului, momentul a fost unul simbolic, marcând prima apariție a fiului legendarului golgeter în tricoul echipei mari a clubului din Rotterdam.

Feyenoord, în cel mai slab moment din ultimii ani

Înfrângerea cu Celtic a fost a patra consecutivă pentru Feyenoord, o serie negativă nemaiîntâlnită din decembrie 2015 – ianuarie 2016, când echipa pierdea cinci meciuri la rând.

Totodată, formația olandeză a primit cel puțin trei goluri în ultimele două partide, situație care nu se mai înregistrase din septembrie 2022.

Rezultatele recente:

  • Stuttgart – Feyenoord 2-0 (Europa League)
  • Feyenoord – Go Ahead Eagles 1-2 (Eredivisie)
  • Nijmegen – Feyenoord 4-2 (Eredivisie)
  • Feyenoord – Celtic 1-3 (Europa League)

Cu doar 3 puncte în 5 etape, Feyenoord ocupă locul 30 în clasamentul grupei Europa League, la o poziție deasupra FCSB, cu care se va duela pe Arena Națională, joi, 11 decembrie, de la ora 22:00.

Următoarele adversare ale olandezilor

  • Feyenoord – Sturm Graz
  • Betis Sevilla – Feyenoord

În campionat, echipa lui Van Persie se află pe locul 2, cu 28 de puncte în 13 etape, la 6 lungimi de liderul PSV Eindhoven, și cu 33 de goluri marcate, al doilea cel mai bun atac din Eredivisie.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
Cele mai citite

Bucureștiul ar putea interzice petardele și artificiile pe tot parcursul anului

Social Narcis Rosioru - 0
Un proiect de hotărâre inițiat de consiliera municipală Andreea Leonte (REPER) propune restricționarea utilizării articolelor pirotehnice (categorii T1, T2, F2, F3 și F4) de...

Bolojan cere tăieri de cheltuieli în toată administraţia: „Nu se va întâmpla nimic dacă sunt mai puțini directori”

Economie internă Narcis Rosioru - 0
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este „un lucru de bun simț” ca toate autoritățile să adopte reduceri de cheltuieli, subliniind că „nu se...

Reacții politice după demisia ministrului Apărării. Cine preia interimatul și ce spun liderii USR

Politică Narcis Rosioru - 1
Demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, a generat reacții rapide pe scena politică. Președintele USR, Dominic Fritz, i-a transmis un mesaj public de apreciere, mulțumindu-i...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.