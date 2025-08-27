Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat miercuri că va suspenda temporar înscrierile pentru posturile de manageri și administratori speciali din companiile de stat, începând de joi, 28 august, ora 14:00.

Decizia vine după ce au fost primite peste 2.000 de CV-uri în mai puțin de o săptămână, un număr care depășește capacitatea actuală a Ministerului de procesare a aplicațiilor.

„Ne dorim să fim corecţi şi transparenţi: volumul foarte mare de CV-uri depăşeşte resursa umană disponibilă în acest moment pentru procesare. De aceea, considerăm onest să suspendăm temporar înscrierile, pentru a putea analiza cu atenţie toate candidaturile primite”, se arată în mesajul inisterului postat pe Facebook.

Cerere ridicată încă din primele ore

În primele 24 de ore de la lansarea anunțului privind ocuparea posturilor de conducere sau de administratori speciali, ministerul a primit deja peste 600 de aplicații, indicând un interes ridicat pentru aceste funcții în companiile de stat.

