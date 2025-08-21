De joi, românii interesați de posturi de conducere în societățile de stat își pot depune CV-urile pe site-ul Ministerului Economiei.

Ministrul Radu Miruță a anunțat că, pe prima pagină a platformei, a fost creat un buton special pentru cei interesați să devină administratori sau membri ai consiliilor de conducere.

„Nu contează dacă au făcut politică, dacă sunt la un alt partid politic, și îi asigur că, pentru numirile pe care eu le pot face legal, până când se pornește selecția, aceste persoane vor fi considerate și se vor face numiri de aici”, a precizat ministrul.

Primele CV-uri deja primite, analizate personal de ministru

„În câteva ore s-au primit vreo 16 CV-uri de oameni de calitate. Pe 7-8 dintre ele m-am uitat, sunt de o calitate profesională superioară celor care sunt în companiile de stat pe care le-am verificat până acum”, a spus Radu Miruță.

Ministrul a adăugat că, „pentru ca țara asta să poată avansa, oamenii buni trebuie să facă un pas înainte, iar politicul trebuie să le fie garanția că valoarea lor nu este diluată de combinațiile politice.”

Apel la specialiști – o șansă pentru profesioniști să demonstreze valoarea

„Așadar, prin intermediul dumneavoastră, îi încurajez pe juriștii buni, pe economiștii excepționali, pe profesioniștii în audit financiar, pe managerii de succes să aplice și să se gândească că au această fereastră de oportunitate, prin care își pot pune pe CV nu un venit mare, ci faptul că au demonstrat că sunt buni și că au scos din insolvență o companie a statului român”, a adăugat ministrul.

„Nu le pot promite mulți bani. Le pot promite garanția că ceea ce au în cap nu va fi afectat de interferențe politice, că vor fi lăsați să-și arate dimensiunea competenței”, a clarificat Radu Miruță.

„Pentru că interesul unora este ca din insolvență să nu ajungă în starea de a putea avea activități comerciale, ci să ajungă în faliment. Că unele fac concurență altora, care nu sunt ale statului, că unele au teren și se dorește ansamblul mobiliar la stradă. Tura asta, nu se va mai întâmpla acest lucru, și pentru ca asta să aibă succes, oamenii buni trebuie să suflece mâinile” , a declarat ministrul.

