Joi, 25 iulie 2024, echipele românești au avut parte de trei meciuri în cupele europene, dar niciuna dintre ele nu a reușit să obțină o victorie.

Fără victorie în cupele europene pentru echipele românești

CFR Cluj a reușit o remiză, scor 0-0, într-un meci disputat chiar acasă. Clujenii au jucat împotriva formației Neman Grodno din Belarus, în manșa întâi a turului al doilea preliminar din Conference League.

Corvinul a reușit să o țină în șah pe vicecampioana Croației, în turul doi din preliminariile Europa League, iar Universitatea Craiova a fost învinsă cu 2-0 de echipa slovenă Maribor.

În urma acestor rezultate, MM Stoica a făcut câteva declarații.

Zicea Cristi Balaj că ţine pumnii tuturor echipelor româneşti. Da, poate, că vrei să cheltuieşti nişte sute de mii, poate peste milion că ţii pumnii tuturor. Eu aş vrea să califice echipele româneşti ca să aibă multe meciuri şi să nu plece în campionat vreuna, să iasă din pluton. Dar ca să spun că sunt român şi ţin le pumnii, nu. Nu le ţin pumnii că mă interesează echipa mea şi primează interesul tău, a declarat MM Stoica, la Prima Sport.

David Miculescu este cel mai bun număr 9 din România, susține MM Stoica

Dur criticat de Gigi Becali, Mihai Stoica a afirmat că David Miculescu este cel mai bun număr 9 din România.

„(n.r. Gigi Becali) A zis că Daniel Popa e de nivelul ăsta, că am ascultat ce a spus, dar că acum are (n.r. Daniel Popa) 3 kilograme în plus. Nu critic un jucător vreodată, nu o voi facem.

Am acumulat experienţă ca să evaluez un jucător pe care-l văd zilnic şi că poate juca o poziţie pe care mulţi analişti nu o văd. (n.r. – Miculescu) E cel mai bun număr 9 la ora actuală, aşa îl văd eu. Pentru echipa noastră, nu pentru altă echipă, că ştiu ce jucăm noi.

Un jucător care înţelege tactic perfect, care respectă la perfecţie şi lângă el e Ştefănescu, care a jucat impecabil tactic. Miculescu a fost cu Maccabi ceea ce trebuie să fie”, a spus Mihai Stoica, potrivit sursei citate.

